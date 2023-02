Tierpark Bochum lässt Besucher ausrasten – Grund ist dieser Neuzugang

Im Tierpark Bochum wohnen viele verschiedene Tiere. Nun soll ein weiters hinzukommen – jedoch ist es nicht ganz das, was man in einem Tierpark zu sehen erwartet. Es ist weder lebendig, noch ist es wirklich ein „Tier“.

Die Besucher des Tierpark Bochum hingegen, sind völlig aus dem Häuschen. Sie freuen sich über den Neuzugang und können es gar nicht mehr abwarten, ihn dort zu besuchen.

Tierpark Bochum: Dino zieht in den Zoo

„Etwas Großes kommt auf uns zu“, schreibt der Tierpark Bochum in einem Beitrag auf Facebook. „Bochums wohl inzwischen bekanntester Dinosaurier zieht bald zu uns in den Tierpark“, heißt es weiter. Bei dem Dino handelt es sich um eine Skulptur mit dem Namen „Cerea“, die der Künstler Otmar Alt gestaltet hat.

Lange Zeit habe sie auf dem Gelände des Kindergartens an der Westenfelder Straße gestanden. Doch als dieser Abgerissen wurde, musste auch „Cera“ verschwinden. Familie Teich aus Bochum rettete den beliebten Dino und gab ihm vorübergehend in ihrem Vorgarten ein neues Zuhause. Nun solle er aber in den Zoo einziehen und gleichzeitig das Naturkundemuseum bereichern und damit die Entwicklung von der urzeitlichen zur heutigen Tierwelt unmittelbar erfahrbar machen.

Tierpark Bochum: Fans sind begeistert

„Wir freuen uns ganz besonders, dass wir in unserem Jubiläumsjahr dem ca. 6 Meter langem Kunstwerk bald einen würdigen Ehrenplatz widmen werden können“, freut sich der Zoo. Damit darf sich der Dino zu zehn weiteren Tier-Skulpturen des Künstlers und Bildhauers Otmar Alt gesellen, die in den letzten dreißig Jahren dort aufgestellt wurden.

Am Mittwoch war es dann endlich so weit. Mit einem Kranwagen sei der Dino vom Vorgarten der Familie Teich in den Tierpark Bochum transportiert worden. Dort würde die Skulptur nun fachgemäß von Profis restauriert, damit noch viele Besucher Freude an ihr haben können.

Und diese können es kaum erwarten. Unter dem Beitrag des Zoos sammeln sich zahlreiche Kommentare begeisterter Besucher.