Tierheime in NRW: Pfleger schlagen Alarm – „Einfach entsorgt“

Wer ein Haustier besitzt, der liebt es in der Regel wie ein vollwertiges Familienmitglied. Doch dass das nicht auf alle Tierbesitzer zutrifft, müssen die Tierheime in NRW immer wieder erfahren – vor allem aktuell. Pfleger schlagen jetzt Alarm.

Die Tierheime in NRW platzen in der Ferien-Zeit aus allen Nähten! Es ist ein Trauerspiel: Vor allem Katzen werden aktuell häufig ausgesetzt. Die Tierheime in NRW sind längst an ihren Grenzen angelangt.

Tierheime in NRW können einfach nicht mehr

„Wir sind voll“, heißt es in Düsseldorf beim Clara Vahrenholz Tierheim. „Wir müssen Tiere ablehnen“, sagte eine Sprecherin des Bochumer Tierheims auf dpa-Anfrage. Da man verpflichtet sei, ausgesetzte Fundtiere aufzunehmen, müsse man folglich Hunde– oder Katzenbesitzer abweisen, die ihr Tier für die Urlaubszeit abgeben wollen.

Und auch der Bund Deutscher Tierfreunde am Niederrhein macht derzeit eine traurige Beobachtung, berichtet von einer „Flut von ausgesetzten Katzen“. Trauriger Höhepunkt: Sechs vernachlässigte Katzenwelpen, abgemagert, krank und voller Flöhe – herzlos auf einem Parkplatz in Moers abgestellt!

Gestiegene Kosten einer der Gründe

„Gerade in diesem Jahr sind ausgesetzte Katzen und Kleintiere wie Kaninchen und Co. ein großes Problem für die Tierheime. Sie werden einfach auf Parkplätzen, vor den Toren der Tierheime oder Tierarztpraxen ausgesetzt oder noch schlimmer, einfach auf einer Wiese oder im Wald allein gelassen“.

Einer der Gründe neben der Urlaubszeit: Gestiegene Kosten für die tiermedizinische Versorgung! „In der heutigen herzlosen Gesellschaft werden die Kuscheltiere dann schnell zur Last und einfach entsorgt“, kritisierte der Bund Deutscher Tierfreunde in einer Mitteilung. Viele Leute kauften im Internet Haustiere und wollten sie dann wieder loswerden, sagte eine Düsseldorfer Tierheim-Mitarbeiterin der dpa. Bleibt nur zu hoffen, dass die im Tierheim abgegebenen Vierbeiner anschließend ein liebevolleres Zuhause bekommen, als sie es vorher hatten. (mit dpa)