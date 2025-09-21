Tierheim in NRW zieht einen Schlussstrich: „Nie wieder Welpen“

Hinter dem Team eines NRW-Tierheims liegen anstrengende, turbulente und emotionale Wochen. Denn auf einen Schlag bekam das Tierheim gleich zehn neue Bewohner und zwar kleine Welpen, die gefüttert, betüdelt und versorgt werden wollten.

Hündin Nala brachte die zehn Welpen in dem NRW-Tierheim zur Welt. Und die Mitarbeiter waren von der ersten Sekunde an bemüht, dass die kleinen Vierbeiner schnell vermittelt werden, sobald sie stark und kräftig genug sind. Doch ein Sorgenkind gibt es noch.

Tierheim in NRW hat gute Nachrichten

Von der Trächtigkeit über die Geburt und den ersten tapsigen Schritten bis zum Auszug der ersten Welpen. All diese Schritte sind die Mitarbeiter des Tierasyl Hamm mitgegangen. Und das war nicht einfach, denn bereits die Geburt war ein Kräfteakt – vor allem auch für Hundemama Nala. Denn ihre zehn Welpen mussten per Notkaiserschnitt zur Welt kommen.

Doch alle zehn Welpen, davon fünf Rüden und fünf Weibchen, haben sich gesund und munter weiterentwickelt. Lediglich der kleine Hans startete mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen ins Leben. Aufgrund von beidseitigen Roll-Lidern musste der Welpe zunächst operiert werden, doch nun ist er ebenfalls topfit und bereit für die Vermittlung.

Sorgenkind Hans sucht noch ein Zuhause

Wie das Tierasyl nun stolz auf Facebook verkünden kann, wurden dank der großen Mühe von Mitarbeiterin Sharon auch schon neun von zehn der kleinen Racker aus dem Bloodhound-Rudel vermittelt. Sie sind sogar schon aus dem Tierheim ausgezogen und stellen nun ihr neues Zuhause auf den Kopf. Und auch für Mama Nala gibt es bereits ein neues Zuhause. „Sie genießt die Ruhe und muss nie wieder Welpen bekommen“, heißt es. Nach den Strapazen bei der Geburt hat sie sich das wohl auch verdient.

Lediglich Hans bleibt noch das kleine Sorgenkind der Tierheim-Mitarbeiter. „Wir geben nicht auf und machen uns weiter auf den Weg nach den perfekten Menschen für Hans“, heißt es in einem Extra-Beitrag zu dem kleinen Rüden mit den Schlappohren. Wer Interesse hat, kann sich gerne eine Nachricht an Info@tierasyl-hamm.de mit Telefonnummer schreiben.