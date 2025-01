Tierheim im Ruhrgebiet: Plötzlich steht ein Junge (10) vor der Tür – Mitarbeiter zu Tränen gerührt

Die Tierheime im Ruhrgebiet erleben beinahe täglich tragische Tier-Schicksale aus erster Hand mit. Oft geben Halter ihre Schützlinge aus guten Gründen ab, manchmal haben sie jedoch nicht einmal den Mut dazu, bei den Mitarbeitern vorstellig zu werden und setzen ihre Tiere einfach kommentarlos vor der Tür ab.

Doch nicht immer erleben die Tierheim-Pfleger im Ruhrgebiet ausschließlich traurige oder empörende Situationen. Immer wieder gibt es auch herzergreifende Momente für sie – und das durchaus im positiven Sinne. So wie etwas bei dieser Geschichte, in der es um einen kleinen Jungen geht, der dem Tierheim in Bottrop kurz vor Silvester einen Besuch abstattete.

Ruhrgebiet: Junge rührt Tierheim-Mitarbeiter

„Kurz vor Silvester kam ein circa 10-jähriger Junge mit seiner Mutter zu uns ins Tierheim“, erinnert sich der Verein „Tierfreunde Bottrop“ Anfang des Jahres an einen besonders rührenden Moment im vergangenen Jahr zurück. „Seine Oma hatte ihm 30 Euro für Böller geschenkt. Der tierliebe Junge wollte aber keine Böller kaufen, sondern bat seine Mutter, mit ihm zum Tierheim zu fahren.“

Und da stand das Kind plötzlich vor der Tür des Tierheims mit einem 20- und einen 10-Euro-Schein in seinen Händen – eine Spende an den Verein und die Tiere. „Wir waren sehr gerührt und haben uns sehr über diese Spende gefreut“, zeigten sich die Mitarbeiter sichtlich ergriffen.

Tierheim im Ruhrgebiet gegen Silvester-Knallerei

Tierheime im Ruhrgebiet und auch sonst wo sind sich in der Haltung zum Silvesterfeuerwerk einig: Für Tiere ist die Knallerei der absolute Horror. So sehen es auch die Tierfreunde Bottrop. „Unsere Tiere haben die Knallerei an Silvester überstanden und wir sind glücklich, dass auch so junge Menschen den Tieren zuliebe auf Böller verzichten“, freut man sich umso mehr über diese besonders Spende.

