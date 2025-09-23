Tierheim-Pfleger im Ruhrgebiet blicken bei Hund „Eddie“ aufs Hinterbein – sie handeln sofort!

Helle Knopfaugen und ein hellbraunes geflecktes Fell – der siebenjährige English-Bulldog-Rüde „Eddie“ ist wirklich putzig. Sofort lässt er sich von dem Tierpfleger im Ruhrgebiet nicht nur sein Bäuchlein kraulen, sondern genießt sichtlich die Streicheleinheiten.

Kein Wunder, denn der Vierbeiner musste schon viele Hürden überwinden: Er ist nämlich eine Qualzucht. Er hat fast alles abbekommen und die Mitarbeiter müssen sofort handeln ..

Tierheim im Ruhrgebiet: Hund „Eddie“ leidet

„Eddie“ wurde einfach vor dem Tierheim im Ruhrgebiet ausgesetzt – angebunden an einer Schnellstraße, wie die Mitarbeiter aus Witten auf ihrem Instagram-Account verraten. Den Pflegern war sofort klar, dass sie handeln müssen. Denn der kleine Hund leidet unter seinen zahlreichen gesundheitlichen Problemen. Er hat nicht nur eine Kiefer- und Zahnfehlstellung, eine Hauterkrankung und Gelenkfehlstellungen, sondern auch Gelenk- und Organprobleme sowie einen Tumor und ein vergrößertes Herz.

++ Auch spannend: Hund „Vitez“ versauert in NRW-Tierheim – nach drei Jahren passiert es ++

Und nachdem sich der kleine Hund etwas erholen konnte und sein allgemeiner Zustand sich verbessert hatte, wurde ihm der Tumor entfernt. Dieser saß nämlich am Hinterbein und behinderte „Eddie“ beim Laufen stark. Dieser konnte nur durch eine Operation entfernt werden, die glücklicherweise gut verlief. Nun wird untersucht, ob es sich um einen gut- oder bösartigen Tumor handelt.

Hunde-Fans drücken Rüden die Daumen

Trotz seiner schlimmen Vergangenheit hofft der kleine, süße Rüde noch auf das große Glück. Er möchte endlich ein Zuhause finden, am liebsten „ebenerdig und als Einzelprinz“. Auf dieses positive Update reagierten natürlich prompt zahlreiche Hunde-Fans. So schreibt eine Userin: „Eddie, du mausige Maus, du hast solch ein kompliziertes, schmerzhaftes Leben nicht verdient! Dennoch bist du jetzt umgeben von Menschen, die dein wahres Ich und deinen wahren Wert sehen! Ich wünsche dir nur das allerbeste auf deiner weiteren Reise.“

Eine weiter fügt hinzu: „Hoffentlich findet Eddie seine Herzensmenschen.“ Auch ein anderer meint: „Eddie, ich hoffe, du findest bald Menschen, die jeden Weg mit dir gehen & die wissen, was es bedeutet einen Gefährten zu haben.“

Mehr News aus dem Ruhrgebiet:

Somit ist klar: Nicht nur die Pfleger aus dem Tierheim in Witten drücken dem kleinen Rüden die Daumen, sondern auch zahlreiche Hunde-Fans aus dem Ruhrgebiet. Bleibt nur zu hoffen, dass „Eddie“ bald ein Zuhause für immer findet.