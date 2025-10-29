Kosten für Tierheim in NRW explodieren – Stadt mit dringendem Appell

Was würden viele Hunde und Katzen nur tun, wenn es Tierheim in NRW nicht geben würde? Die Realität würde wahrscheinlich grausam und nicht selten tödlich aussehen. Sie sind die letzte Anlaufstelle, wenn Halter ihre Haustiere nicht mehr halten können oder wollen – aus welchem Grund auch immer – und diese dann aussetzen.

Laut der Stadt Recklinghausen landen fast jeden zweiten Tag im Recklinghäuser Tierheim Fundtiere – meist Hunde oder Katzen. Und in vielen anderen NRW-Städten wird die Statistik ähnlich ausfallen. Die Stadt ist gesetzlich verpflichtet, Fundtiere aufzunehmen und zu versorgen, doch das hat einen hohen Preis – und zwar für alle Steuerzahler. Deshalb richtet die Stadt nun einen wichtigen Appell an alle Halter.

Fundtiere kosten Tierheim in NRW Unmengen an Geld

Viel zu oft kommt es vor, dass Tiere einfach ausgesetzt werden. Doch manchmal büxen die Vierbeiner auch einfach aus oder verlaufen sich. Dann sitzen die Besitzer überwiegend in großer Angst und Sorge zu Hause und hoffen, dass ihr Hund oder ihre Katze den Weg selbst wieder nach Hause finden. Doch das geht auch anders.

Und zwar kann ein kleiner Chip schon dazu helfen, dass Besitzer und Tier wieder zueinander finden. Denn wie die Stadt Recklinghausen nun erklärt, komme es leider viel zu oft vor, dass Besitzer von Fundtieren nicht ausfindig gemacht werden können und die Tiere längere Zeit im Tierheim bleiben müssen, weil der Chip fehlt.

Chip kann Kosten und Sorgen verhindern

Deshalb der dringende Appell: Lasst eure Hunde und Katzen „chippen“. Damit könnten gleich zwei Probleme auf einen Schlag gelöst werden. „Eine schnelle Rückvermittlung an die Halter*innen kann die Kosten für die Kommune deutlich senken – und den Tieren viel Stress ersparen“, heißt es.

Seit Juli 2023 gilt im Kreis Recklinghausen sogar die Pflicht, alle Katzen, die nicht ausschließlich in der Wohnung gehalten werden, zu kastrieren, zu chippen und zu registrieren. Diese Regelung dient dazu, die unkontrollierte Vermehrung in den Griff zu bekommen und eben um entlaufene Tiere ihren Halter schnell zuzuordnen.