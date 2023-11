Tierheim in NRW: Hund im Todeskampf – Nachbarn hörten seine Schmerzensschreie

Bange Stunden im Tierheim-Witten-Wetter-Herdecke!

Die Pfleger im NRW-Tierheim beten inständig, dass das Leben von Schäferhund Dries noch nicht zu Ende ist. Der dreijährige Rüde ist nach einer Not-OP in kritischem Zustand. Was ihm angetan wurde, lässt jeden Hundefreund erschaudern.

Im Gespräch mit DER WESTEN schildert Wiebke Blomberg, die 1. Vorsitzende des Tierheims Witten, die schrecklichen Details.

Tierheim in NRW bangt um Hundeleben

Der Schäferhund wurde am Donnerstag (9. November) in Hattingen abgeholt. Dort war Dries auf einer Treppe zusammengebrochen – den ersten Helfern vor Ort war sofort klar, dass hier irgendwas nicht stimmt. Sofort habe man den Rüden zu einem Tierarzt gebracht.

Schäferhund Dries kämpft um sein Leben. Foto: Tierheim Witten-Wetter-Herdecke

Als man Dries für den Ultraschall das Fell abrasierte, kamen mehrere Hämatome am Bauch zum Vorschein. Die anschließende Untersuchungen zeigten mehrere innere Blutungen – Leber und Milz waren gerissen, auch die Lunge war verletzt. Alarmstufe Rot!

Per Not-OP wurde die Milz entfernt, die Blutung an der Leber konnte gestoppt werden. „Im Moment ist er noch in kritischem Zustand“, sagte Blomberg in unserem Gespräch am Freitagmittag (10. November). „Wir können nicht sagen, ob er es überlebt.“

Facebook-Nutzer schlagen Alarm

Nachdem das Tierheim auf Facebook über den Fall berichtet hatte, wurden sie sofort mit Kommentaren überhäuft. Sie erfuhren den Namen des Hundes – und zahlreiche Nutzer behaupteten, den Halter von Dries zu kennen.

„Der Halter ist mittlerweile bekannt“, bestätigte die Tierheim-Vorsitzende Blomberg gegenüber DER WESTEN. „Wir haben vieles erfahren, auch durch die Aussagen der Nachbarn. Die meinten, sie hätten den Hund schon einen Tag vorher (am Mittwoch, 8. November, Anm. d. Red.) jaulen gehört.“

Wie geht es mit Dries weiter?

Aktuell ist es alles andere als sicher, ob Dries seinen Aufenthalt in der Tierklinik überlebt. Doch sollte er wieder zu Kräften kommen – wie geht es dann für ihn weiter? „Sein Halter wurde ans Veterinäramt gemeldet, es wurde auch Strafanzeige erstattet“, teilte Blomberg mit. „Sobald Dries fit ist, wird er vom Veterinäramt freigegeben, damit wir vom Tierheim ihn dann vermitteln können.“

Das Tierheim bittet in diesem Zusammenhang auch um Spenden, um die aufwendige Behandlung von Dries in der Tierklinik finanziell stemmen zu können. Wer helfen will, kann das über die folgende Bankverbindung tun:

Tierheim Witten, Wetter, Herdecke e.V.

Sparkasse Witten

IBAN: DE64 4525 0035 0000 0424 57