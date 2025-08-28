„Verstehen die Welt nicht mehr“ – Hunde-Video in NRW-Tierheim macht zutiefst traurig

„Die beiden haben hier puren Stress“, berichten die Pfleger aus einem Tierheim in NRW – und man sieht es Eddie und Oscar an: Aufgeregt jaulend und bellend stehen sie in ihrem Zwinger.

Nun rufen die Pfleger um Hilfe: Die beiden Rüden müssen so schnell wie möglich aus dem Tierheim raus …

Tierheim NRW: Hunde-Opis mussten ihr Zuhause verlassen

Denn das Tierheim ist für die beiden alten Herren eine völlig fremde Welt. Die Gerüche, die Geräusche, all die anderen bellenden Hunde – es ist zu viel für ihre sensiblen Seelen. Eddie, ein kleiner Shih-Tzu-Rüde, wurde 2016 geboren. Oscar, sein treuer Freund, ist ein Mischlingsrüde und kam bereits 2012 zur Welt.

Die beiden leben erst seit Kurzem im Tierheim NRW in Witten – nicht etwa, weil ihre Besitzer sie im Stich gelassen oder vor dem Urlaub abgeschoben hätten. Die beiden Hunde kamen „im Rahmen einer Sicherstellung“ ins Heim. Wie das Tierheim weiter erklärt, „mussten sie aus gesundheitlichen Gründen ihr Zuhause verlassen“.

Jetzt hoffen die Pfleger, dass sich bald ein liebevolles Zuhause für das Duo findet – und das möglichst schnell. Denn: „Händeringend suchen wir Menschen, welche die beiden schnell übernehmen.“ Eddie und Oscar leiden sehr unter dem Lärm, dem Stress und der Unruhe im Heim.

„Sie verstehen die Welt nicht mehr“, sagen die Pfleger. Besonders wichtig ist dabei: Die beiden sollen zusammen vermittelt werden, denn sie hängen sehr aneinander und geben einander Halt.

Fellnasen-Fans werden emotional: „Süße Seelen“

Dabei sind sie zwei echte Herzenshunde: freundlich, sozial und aufgeschlossen – so beschreiben sie die Pfleger liebevoll auf Instagram. Die beiden Senioren möchten einfach nur wieder zur Ruhe kommen und irgendwo willkommen sein – in einem warmen Zuhause, bei Menschen, die sie liebhaben.

Die Bitte des Tierheims ist deshalb klar: „Teilt die beiden gerne, damit sie nicht so lange warten müssen.“ Kein Wunder, dass bereits viele Menschen auf Instagram auf den bewegenden Beitrag reagiert haben. So schreib etwa eine Userin: „Oh Mann, was für süße Seelen. Ich drücke so feste die Daumen.“ Ein anderer fügt hinzu: „Daumen und Pfoten sind fest gedrückt.“

Jetzt fehlt nur noch das passende Zuhause für Eddie und Oscar. Vielleicht ja bei dir?