Tierheim in NRW: Plötzlich steht ein Mädchen vor der Tür – was sie im Gepäck hat, rührt zu Tränen

Das, was einem Tierheim in NRW in dieser Woche widerfahren ist, kann man getrost als kleines Weihnachtsmärchen bezeichnen. Urplötzlich stand ein junges Mädchen vor der Tür und hatte es etwas im Gepäck, was nicht nur die Mitarbeiter des Tierheims in NRW zu Tränen rührte.

Tierheim in NRW wird von Mädchen überrascht

Es gibt sie noch die kleinen Weihnachtsmärchen. Man muss nur ein bisschen nach ihnen Ausschau halten. Das Tierheim Köln-Dellbrück kann ein Lied davon singen. Denn das Kölner Tierheim hat dieses Jahr einen ganz besonderen Weihnachtsengel. Und zwar: Larissa!

Um dem Tierheim Köln-Dellbrück zu helfen, hat sich Larissa in der Dellbrücker Einkaufsstraße auf die Straße gestellt und Geige gespielt. Vor sich hat das junge Mädchen ihren Geigenkoffer aufgeklappt und einen Zettel im DIN A4 Format mit der Aufschrift „Spenden fürs Tierheim“ hingelegt, um Geld für die Tiere im Tierheim zu sammeln!

Tierheim in NRW: So viel Geld sammelte das Mädchen

Mit ihrer herzerwärmenden Aktion konnte Larissa einen beträchtlichen Geldbetrag sammeln, der den Tieren im Tierheim zugutekommen wird. „Stolz brachte sie uns 75,76 Euro vorbei und zauberte uns allen damit ein breites Lächeln ins Gesicht“, freut sich das Tierheim Dellbrück.

Über Facebook teilte das Tierheim die tolle Geschichte, worüber sich natürlich viele Tierfreunde freuten. „Larissa, du bist ein tolles Mädchen! Danke für deinen Einsatz für die Tiere!“, schreibt eine Frau.

„Das hast du super gemacht. Vielen lieben Dank. Tierschützerin von morgen…“, „So toll. Kinder stellen oft tolle Sachen auf die Beine. Meine Hochachtung.“ oder „Das hast du super gemacht, deine Eltern können stolz sein, so ein tolles Mädchen zu haben. DANKE“, haben verschiedene Tierfreunde zu der tollen Aktion von Larissa geschrieben.