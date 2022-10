Tierheim in NRW: Kater muss geröntgt werden – was man auf den Bildern sieht, ist unfassbar!

Große Sorge im Tierheim Troisdorf (NRW)! Als Fundtier kam Kater Jack in die Obhut der dortigen Pfleger. Doch als man die Samtpfote beim Tierarzt genauer untersuchte, kam Schreckliches ans Licht.

Als Jack beim Tierarzt unters Röntgengerät kam, entdeckten die Mediziner Fremdkörper in Bauch des Katers. Klar, das kann man operativ entfernen. Doch so einfach ist die Sache dann doch nicht. Und im Tierheim Troisdorf (NRW) weiß man mittlerweile nicht mal mehr sicher, wie lange Kater Jack noch unter den Lebenden weilt.

Tierheim in NRW: Große Sorge um Kater Jack!

„Wir machen uns große Sorgen um unseren Neuzugang Jack“, schreibt das Tierheim auf Facebook. Dazu teilen die Pfleger ein Foto des Katers, der etwas benommen durch eine Halskrause in die Kamera blickt. Die Fremdkörper, bei denen es sich offenbar um drei orangefarbene Plastikteilchen gehandelt hat, haben die Ärzte bereits operativ entfernt. Doch Jacks Leidensweg ist damit tragischerweise noch nicht beendet.

Kater Jack geht es nicht gut. Foto: Tierheim Troisdorf

„Seine Blutwerte sind leider besorgniserregend“, heißt es auf der Facebook-Seite des Tierheims. „Er wird intensiv betreut, bekommt Medikamente und Infusionen und wir hoffen sehr, dass er es schafft.“ Dafür sollte Jack aber bestenfalls auch Nahrung zu sich nehmen, um bei Kräften zu bleiben. Man biete dem Kater aktuell zwar Futter an, „bisher frisst er noch nicht selbstständig.“

Tierheim in NRW: „Hoffen sehr, dass er überleben wird“

Auf Nachfrage von DER WESTEN zeigten sich die Verantwortlichen am Freitagnachmittag (22. Oktober) allerdings noch sorgenvoller. „Derzeit steht es gar nicht gut um Jack“, sagte Kerstin Weiser, die Vorsitzende des Vereins „Tierschutz für den Rhein-Sieg-Kreis“.

Die Röntgenbilder zeigen die Fremdkörper in Jacks Bauch. Foto: Tierheim Troisdorf

Der Kater wurde am Freitag zur intensivmedizinischen Behandlung in eine Tierklinik gebracht. „Wir hoffen sehr, dass er überleben wird“, so Weiser.