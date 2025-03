Hund aus NRW-Tierheim gestohlen – „Wie gestört“

Mitarbeiter von Tierheimen in NRW müssen leider häufig mit ansehen, wie stark ihre Schützlinge unter den Auswirkungen ihrer bisherigen Lebensbedingungen leiden. Kürzlich sorgte beispielsweise ein Fall in Düsseldorf für Kopfschütteln: Drei Meerschweinchen wurden dort auf einem Schulhof ausgesetzt.

Jetzt sorgt eine weitere tragische Nachricht für Entsetzen: Ein Hund wurde aus einem NRW-Tierheim gestohlen.

NRW-Tierheim: Hund gestohlen

Auf Facebook berichteten Mitarbeiter des Mönchengladbacher Tierheims, dass der Hund Teddy in der Nacht vom 20. auf den 21. Februar aus ihrer Einrichtung gestohlen wurde. Noch am selben Tag heißt es in einem Post: „Ein großes Dankeschön an die Polizei und die Behörden unserer Stadt. Teddy konnte leider nicht gefunden werden.“ Die Hoffnung stirbt aber bekanntlich zuletzt.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

+++ Auch interessant: NRW-Tierheim vermittelt Hund – 14 Jahre später bekommen Pfleger plötzlich Post +++

„Wir stehen bereit. Sollte Teddy doch noch gefunden werden, holen wir ihn ab. Teddy kennt uns Pfleger und würde ohne Probleme mit uns mitgehen.“ Zusätzlich wenden sich Mitarbeiter in dem Post an die Person, die den Hund ohne Absprache mitgenommen hat und schreibt: „Bitte seien Sie einsichtig, und bringen Sie Teddy zurück!“ Diese Einsicht kam bislang aber offenbar nicht, denn auf Anfrage teilte uns Mitarbeiterin am Freitag (7. März) gegenüber DER WESTEN mit, dass Teddy immer noch vermisst wird. Der Vorfall im Tierheim NRW macht zahlreiche Tierliebhaber wütend.

Hund gestohlen: Tierfreunde wüten im Netz

Tierfreunde sind angesichts der Nachricht aus dem NRW-Tierheim fassungslos und wütend. „Unglaublich, wie gestört manche Menschen sind. Wenn irgendwo plötzlich so ein großer Hund auftaucht, das muss doch wer bemerken… Ich hoffe er kommt gesund zurück“, poltert einer in den Kommentaren unter dem Post.

Auch interessant:

Ein anderer kommentiert: „Ich kenne den Hund. Er hat bis zur Beschlagnahmung bei mir auf der Straße gewohnt. Ich werde die Augen offen halten und wenn ich was sehe, mich natürlich sofort melden.“ Genau auf diese Hilfe hofft das Tierheim in NRW offenbar auch. Hinweise können demnach an die E-Mailadresse tierheim@tierschutz-moenchengladbach.de übermittelt werden.