Erste Tierklappe eröffnet – doch Tierheime in NRW äußern große Bedenken

Die Tierheime in NRW platzen immer mehr aus allen Nähten. Jeden Tag arbeiten die Mitarbeiter mit Leib und Seele in den Einrichtungen, um die zurückgelassenen und ausgesetzten Tiere bestmöglich zu versorgen. Dabei ist es nicht nur eine körperliche, sondern oftmals auch eine emotionale Belastung.

Denn viele Tiere haben dramatische Schicksale hinter sich. Besonders schlimm ist es, wenn die Tiere einfach draußen im Wald, auf der Autobahn oder in einem Karton an einer Bushaltestelle ausgesetzt werden. Oftmals schaffen sie den Weg gar nicht bis ins Tierheim und sterben. So sieht leider die Realität aus.

In der Schweiz eröffnete am 1. November 2025 deshalb die erste Tierklappe für Kleintiere. Kann diese Idee in Zukunft möglicherweise vielen Tiere großes Leid ersparen? Gegenüber DER WESTEN haben Leiter aus zwei Tierheimen in NRW ihre ernsthaften Bedenken geäußert.

Tierklappe soll ein letzter Ausweg, keine Lösung sein

Sein Haustier abzugeben, fällt den meisten Haltern sicherlich nicht leicht und der Grund dafür ist oft sehr vielfältig. Doch es sollte jeder zumindest dafür Sorge tragen, dass sein Tier woanders gut unterkommt. Damit Geldsorgen oder Scham kein Hindernis mehr darstellen, um sein Tier im Tierheim abzugeben, hat ab dem 1. November in der Schweiz eine Tierklappe geöffnet. Es handelt sich dabei um ein Pilotprojekt, weshalb die Tierklappe für den Anfang nur für Kleintiere wie Kaninchen, Meerschweinchen, Mäuse und andere Nagetiere gedacht ist.

++ Seuche grassiert in NRW – Tierheime ziehen die Reißleine ++

„Die Tierklappe in Hilterfingen bietet eine diskrete und sichere Möglichkeit, Tiere in Not anonym abzugeben anstatt sie auszusetzen. Sie ist speziell für Situationen gedacht, in denen Tierhalter:innen keine andere Wahl mehr haben. Unser Ziel ist es, jedes Tier bestmöglich zu versorgen und ihm eine zweite Chance zu geben“, heißt es von der Stiftung.

Eine Kamera im Innenbereich informiert das Team automatisch über die Abgabe, sodass es zeitnah abgeholt werden kann. Danach wird es von einem Tierarzt untersucht und in einer Pflegestelle untergebracht. Damit das Tier bestmöglich versorgt werden kann, ist es wichtig, dass Halter entweder online oder in schriftlicher Form ein Abgabeformular mit allen wichtigen Informationen ausfüllen. Der Besitzer hat zwei Monate Zeit, um es sich anders zu überlegen und sein Tier wieder zu sich zu holen, allerdings muss er dann auch die entstandenen Kosten übernehmen. Die Stiftung betont, dass die Tierklappe nur für Notfälle genutzt werden sollte.

Tierheime in NRW in Sorge wegen Tierklappe

Doch genau da sieht Lutz Kaczmarsch, der Leiter des Tierheims Duisburg, ein Problem. „Ich verstehe den Gedanken, aber das Tier wird zum ‚Wegwerfprodukt‘. Tiere auszusetzen ist schon eine Vollkatastrophe, die meisten wissen gar nicht, was sie den Tieren damit antun. Aber sie in eine Klappe zu setzen, dann macht man es den Leuten noch einfacher.“ In seinen über 20 Jahren habe Kaczmarsch die Erfahrung gemacht, dass überwiegend alte und kranke Tiere, die zu teuer werden, ausgesetzt werden.

Weitere Meldungen:

„Viele Leute drücken sich vor der Aufnahmegebühr und die Tierheime müssen das alles selbst bezahlen, aber wir sind auch kein Sozialamt“, wird er deutlich. Spenden alleine würde da bei Weitem nicht ausreichen. Der Tierheimleiter fürchtet auch, dass die Aussetzungen durch ein derartiges Angebot weiter steigen werden. Aber das ist nicht seine einzige Sorge. „Was machen wir denn, wenn wir auf einmal eine Schlange in der Klappe haben?“

Auch in Essen erkennt man die guten Absichten, fürchtet jedoch, dass die Tierklappe den Kern des Problems verfehlt. „Meine persönliche Meinung ist, dass sich jeder Halter eines Tieres damit auseinanderzusetzen hat, wenn er sein Tier abgeben möchte. Die Klappe macht es meiner Meinung nach zu einfach“, so Tierheimleiterin Jeanette Gudd.