Tierheim-Mitarbeiter aus NRW können es nicht glauben – es geht um 32 Katzen

In den Tierheimen in NRW leben zahlreiche Hunde, Katzen – und natürlich auch Piepsmätze. Kein Wunder! Denn immer öfter kommt es vor, dass sich Menschen vorher nicht ausreichend Gedanken machen: Was kostet so ein Tier eigentlich – und wie viel Zeit nimmt es in Anspruch?

Kein Wunder also, dass die Pfleger aus den Tierheimen in NRW nicht nur deshalb immer wieder ein Machtwort sprechen müssen. Sie weisen auch regelmäßig auf die steigenden Kosten hin. Denn die sind – auch das ist kein Wunder – bei all den tierischen Bewohnern entsprechend hoch. Doch was sie jetzt vor ihrer Tür entdeckten, macht sie fassungslos.

Tierheim-Mitarbeiter aus NRW: Einkaufswägen sorgen für Jubel

Der Tierschutzverein Bochum, Hattingen und Umgebung hat eigentlich alle Hände voll zu tun: Nicht nur, dass die vielen Samtpfoten und Vierbeiner beschäftigt werden müssen – auch die Gehege wollen gereinigt werden. Und Futter brauchen die Tiere natürlich auch. Bei so vielen Vierbeinern kommt da ordentlich was zusammen: Streu, Futter, Reinigungsmittel und vieles mehr.

Kein Wunder also, dass immer mehr Tierheime Spendenaufrufe öffentlich machen – in der Hoffnung, dass Menschen auf die Hilferufe reagieren. Und jetzt gibt es tatsächlich mal gute Nachrichten aus einem Tierheim in NRW: Gleich drei vollgepackte Einkaufswagen standen mitten auf dem Hof des Tierheims in Bochum. Vollgeladen mit allem, was das Herz der Tiere höherschlagen lässt.

Tier-Fans jubeln

Vor allem an die 32 Katzen wurde gedacht, die erst vor Kurzem von den Pflegern sichergestellt wurden. Für sie gab es nicht nur getreidefreies Nassfutter, sondern auch reichlich Hygienestreu. Und: „Noch weitere Wünsche von der Amazon-Wunschliste“ seien erfüllt worden, berichtet das Tierheim. Klar, dass sich nicht nur die Tierheim-Mitarbeiter aus NRW freuten – auch viele Facebook-User reagierten auf den Beitrag.

So schreibt eine Userin: „Danke schön an alle, die daran beteiligt waren.“ Eine weitere fügt hinzu: „Wow, was für eine tolle Spende.“ Andere fügen ganz viele begeisterte Emojis hinzu und geben dem Beitrag ein virales Herzchen.

