Tierheim-Mitarbeiter betreten Katzenstation in NRW – sie schlagen direkt Alarm!

Als die Mitarbeiter des NRW-Tierheims die Katzenstation betraten, fiel ihnen sofort auf, dass mehrere Tiere kahle Stellen im Fell hatten. Sofort schlugen die Mitarbeiter des Tierheims in Krefeld Alarm und ordneten Quarantäne-Maßnahmen an – in der Katzenstation ist nämlich ein Hautpilz ausgebrochen. Das Tierheim ist jetzt dringend auf Unterstützung angewiesen.

Mit Entsetzen musste man im NRW-Tierheim feststellen, dass rund 20 Katzen in der Katzenstation mit einem Hautpilz infiziert sind. Dieser fällt bei den Tieren oft gar nicht oder nur sehr spät auf, ist jedoch stark ansteckend. Zu den Symptomen gehören runde, kahle Stellen im Fell, fettige und schuppige Haut sowie ein starker Juckreiz. Durch das Kratzen kann der Pilz sogar die Krallen der Katzen befallen.

Tierheim in NRW: Quarantänestationen wurden eingerichtet

Damit sich der Hautpilz nicht noch weiter ausbreitet, wurden im NRW-Tierheim umgehend Quarantäne-Maßnahmen ergriffen. Gegenüber der „Welle Niederrhein“ berichtet das Tierheim Krefeld, dass viele Bereiche bereits zu Quarantänestationen umfunktioniert wurden. Die Tiere müssen streng voneinander getrennt werden, da sich die Pilzsporen nicht nur durch Berührung, sondern auch über die Luft verbreiten können.

Trotz der besten Bemühungen des Tierheims in NRW, die Krankheit schnell in den Griff zu bekommen, ist das Tierheim auf Unterstützung angewiesen. Gegenüber der „Welle Niederrhein“ erklärt die Geschäftsführerin des Tierheims, Sina Kocak: „Wir müssen Medikamente kaufen, die Schutzanzüge kaufen, Desinfektionsmittel kaufen.“

Tierheim Krefeld bittet um Geld- und Sachspenden

Notwendige Utensilien, die allerdings nicht gerade günstig sind. Kocak erklärt, dass diese „sehr teuer sind und nicht einfach zu bekommen“. Daher bittet das NRW-Tierheim um Hilfe von allen Tierliebhabern und Unterstützern des Tierheims.

Das Tierheim Krefeld ist angesichts der aktuellen Situation auf der Katzenstation dringend auf Geldspenden angewiesen. Mit diesen kann man die notwendigen Medikamente kaufen, um die Tiere zu behandeln, sowie Utensilien, um die weitere Ausbreitung des Pilzes zu verhindern. Auch über Sachspenden, wie beispielsweise Schuhüberzieher, würde sich das NRW-Tierheim sehr freuen.

Wer das Tierheim Krefeld unterstützen möchte, findet alle notwendigen Informationen auf der Website des NRW-Tierheims >>>. Jede Spende kann helfen, den Katzen im Tierheim Krefeld zu helfen.