Seniorin betritt NRW-Tierheim – was sie in ihrer Tasche hat, ist unfassbar

Manchmal erleben auch Tierheime eine besondere Überraschung! Das Tierheim Köln-Dellbrück steht seit Jahren tagein, tagaus für herrenlose Hunde, Katzen, Klein- und Wildtiere zur Stelle. Mit viel Liebe und Fürsorge werden Vierbeiner hier aufgenommen und vermittelt.

Doch ab und an werden die Auffangstellen auch mit etwas Besonderem überrascht – was nicht unbedingt tierischer Natur ist. Neben Spenden und anderen Aufmerksamkeiten können nämlich Menschen den Tierheimen auch noch anderweitig etwas Gutes tun. So geschehen jetzt im Tierheim Köln-Dellbrück.

Besonderer Gast im Tierheim

„Es sind die kleinen Begegnungen, die einen Tag zu etwas ganz Besonderem machen“, beginnt das Kölner Tierheim seinen Beitrag auf „Facebook“. Denn die Auffangstelle für Hunde, Katzen und Co. hatte hohen Besuch da, der auch noch etwas ganz Bestimmtes in seiner Tasche mit sich trug.

++ Lotto-Chico schlägt in Thailand zu – plötzlich muss er würgen: „Passt auf!“ ++

„Christa Garbe war mit ihrer Tochter gekommen, um Spenden, die sie anlässlich ihres 87. Geburtstages erhalten hatte, und Tombolapreise zu überreichen“, heißt es im Post weiter.

+++Tierheim NRW: Mitarbeiter toben wegen Katzen-Fund – „Grausamkeit“+++

Doch nicht nur Geld hatte die Buchautorin mit, sondern auch ein Stapel ihrer Bücher für die Tombola. Denn Christa ist die Autorin von Werken wie „Die Geschichte vom Tausendfüßler Adolar“ oder „Wie das Rotkehlchen zu seinem Namen kam“. „Wir baten sie, alle Bücher zu signieren, was sie mit Freude und Stolz tat“, schreibt das Tierheim im Netz. Mit einem Lächeln auf den Lippen zückte sie also einen Stift und signierte, was das Zeug hält.

Mehr News:

Viele Netz-User finden diese Aktion herzerwärmend. „Was für eine wunderbare Frau und ein so besonderes Geschenk!“, „Danke für diese tolle Aktion und alles Gute für Frau Garbe“ oder „Das ist ja superschön“, kommentieren einige begeisterte Nutzer im Netz den Beitrag des Tierheims. Somit wurde nicht nur den Tieren, sondern auch den Menschen eine Freude gemacht.