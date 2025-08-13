Drastische Maßnahme wegen Hitze! Tierheim in NRW muss kurzfristig schließen

Die Temperaturen steigen, die Menschen schwitzen und auch die Tiere leiden – kein Wunder, denn (endlich) ist der Sommer da. Doch nun zieht ein Tierheim in NRW eine knallharte Konsequenz.

Die Mitarbeiter schließen das Tierheim in Köln Zollstock (NRW) kurzfristig wegen der Hitze.

Tierheim in NRW schließt: Grund ist die Hitze

Wenn die Sommerhitze erbarmungslos vom Himmel brennt, geraten viele Vierbeiner und Vögel in ernste Gefahr. Denn anders als wir Menschen können sie nicht einfach schwitzen, um sich abzukühlen. Stattdessen kämpfen sie mit hechelndem Atem, ausgestreckten Gliedmaßen und der verzweifelten Suche nach kühlen, feuchten Verstecken gegen die drohende Überhitzung.

Auch die Fellnasen, Samtpfoten, Vögel und anderen Tiere in den Tierheimen in NRW leiden – und das, obwohl sich die Tierpfleger mit viel Liebe und Herz um die kleinen und großen Wesen kümmert. Doch jetzt zieht ein Tierheim in Köln Zollstock eine knallharte Konsequenz: Sie schließen, wie sie jetzt auf Facebook verkünden.

13. und 14. August: Tierheim ist für Besucher geschlossen

Doch nicht für immer, denn das Tierheim in NRW hat nur „heute und morgen (13. und 14.08.2025) wegen der hohen Temperaturen für Besucher geschlossen. Auch Katzenkraulen und Hundeausführen finden nachmittags nicht statt.“ Trotz allem können die jungen und alten Tier-Fans aufatmen, denn die „Termine bleiben natürlich bestehen, und auch Fundtiere können wie immer rund um die Uhr gebracht oder abgeholt werden.“

Somit ist klar: Das Tierheim in NRW setzt (und das ist gut so) den Fokus auf die Wesen in den zahlreichen Gehegen – immerhin muss man gerade bei den sommerlichen Temperaturen besonders auf die kleinen und großen Vierbeiner aufpassen.