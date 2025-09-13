Tierheim in NRW platzt der Kragen: „Es ist erschreckend“

Immer wieder erlebt man dieses Tierleid im Tierheim in NRW und macht auf diese Umstände aufmerksam – und trotzdem erleben die Mitarbeiter immer wieder, dass es Menschen gibt, die diese Warnung ignorieren oder ablehnen. Das Tierheim Moers hat klare Worte für ein solches Verhalten: „Es ist erschreckend.“

Die Rede ist von sogenannten Qualzuchten, also Tierrassen, bei denen gewisse Merkmale geduldet oder sogar gefördert werden. Tragischerweise lösen diese Merkmale bei den Tieren jedoch „Schmerzen, Leiden, Schäden oder Verhaltensstörungen“ aus. Das Tierheim in NRW berichtet oft über solche rassespezifischen Missstände. Jedoch gibt es immer Befürworter dieser Rassen, die Einwände des Tierheims schlichtweg ablehnen.

Tierleid wird immer wieder schöngeredet

Stattdessen werden diese erschreckenden Umstände sogar noch schöngeredet. Das Tierheim in NRW musste oft hören, dass Katzen der Rasse Scottish Fold mit zunehmendem Alter ruhiger werden und weniger spielen. Jedoch liegt dieses Verhalten an ihren angezüchteten Faltohren. Diese führen bei den Tieren zu starken Schmerzen.

Auch hört das NRW-Tierheim immer wieder die Behauptung, dass brachyzephale Hunde genug Luft bekommen, „außer bei sehr heißen Temperaturen“. Tatsächlich können diese Hunde, worunter Möpse und französische Bulldoggen zählen, durch ihre flache Schnauze nur sehr schlecht atmen – egal, bei welchen Temperaturen. Das kann oft zu schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen führen.

Tierheim in NRW: „Das ist keine Tierliebe, sondern Selbstbetrug“

Nacktkatzen sind auch Teil dieses „menschlichen Irrsinns“, wie das NRW-Tierheim auf Facebook schreibt. Was eigentlich als Mutation begann, wurde zu einer neuen Katzenrasse gezüchtet. Jedoch führen die fehlenden Tasthaare der Nacktkatze dazu, dass ihr ein wichtiger Sinn fehlt. Auch kann sich die Katze nicht mehr selbst pflegen – was auch für ihre Gesundheit enorm wichtig ist – und ist dafür auf den Menschen angewiesen.

Das sind nur wenige Beispiele von Qualzuchten, die dem Tierheim in NRW begegnen – und trotzdem werden diese Rassen weiterhin verteidigt. Entschieden schreibt das Tierheim Moers auf Facebook: „Es ist Irrsinn, Tiere nach eigenen Vorstellungen und Wünschen durch Zuchtauslese zu kreieren und vorzugeben, das aus Tierliebe zu machen, während die natürlichen Bedürfnisse der Tiere derart außer Acht gelassen werden.“

Das Tierheim in NRW hat für solche Qualzuchten klare Worte und betont, dass man diese auf gar keinen Fall entschuldigen sollte: „Wir müssen aufhören, uns nachweislich gesundheitliche Defizite und Verhaltensstörungen, die durch Zucht entstanden sind, schönzureden …“. Entschieden schreibt das Tierheim Moers: „Das ist keine Tierliebe, sondern Selbstbetrug.“