Tierheim in NRW öffnet Post – und muss sofort reagieren

Die Tierheime in NRW sind bei allen möglichen Problemen zur Stelle. Ob es darum geht, Problemhunde an die richtigen Besitzer zu vermitteln oder verwahrloste Katzen aus einem Haushalt zu retten – die Tierschützer leisten täglich wichtige Arbeit für die Tierwelt. Aber auch bei eher ungewöhnlichen Hilferufen springen sie ein.

Als das Tierheim Hilden diese Nachricht erhielt, war für die Tierschützer sofort klar: Wir helfen. Auf Facebook teilten sie den wichtigen Aufruf, bei dem es um zwei Hunde ging, mit ihrer Community.

Tierheim in NRW: Hilfeaufruf aus der Umgebung

Es ist eine eher ungewöhnliche Anfrage an ein Tierheim in NRW, doch auch eine absolut nachvollziehbare. Eine Besitzerin von zwei Hunden schrieb verzweifelt an das Tierheim. Zusammen mit ihren beiden Schäferhündinnen und ihrem Mann sucht sie dringend nach einem neuen Zuhause. Und wer selbst mehrere Hunde hat, der weiß: Eine passende Wohnung zu finden, das kann richtig schwer werden. „Auch bei so einem tierischen Fall helfen wir gern“ schrieb das Tierheim Hilden und veröffentlichte den Aufruf.

In diesem berichtet das Frauchen davon, dass ihr ehemaliger Vermieter leider aufgrund von Familienzuwachs Eigenbedarf angemeldet hat und sie daher nach „einem großzügigen und tierlieben neuen Zuhause, idealerweise mit einem großräumigen Garten“, suchen. Idealerweise im Kreis Mettmann, genauer gesagt in Orten wie Wülfrath, Ratingen, Erkrath, Haan, Heiligenhaus oder Velbert. Die Tierheim-Community in den Kommentaren ist von dem Aufruf sofort Feuer und Flamme.

„Die beste Art, die richtigen Vermieter zu erreichen“

Die Idee, über das Tierheim in NRW eine neue Wohnung zu suchen, finden viele gut. „Die beste Art die richtigen Menschen (in dem Fall Vermieter) zu erreichen. Hätte ich etwas im Grünen, ich würde es euch geben“, schreibt zum Beispiel eine Userin. Auch andere Tierfreunde äußern sich positiv. Doch das Problem, mit Haustieren den passenden Vermieter zu finden, kennen viele. So berichtet eine Schäferhundbesitzerin, dass sie bisher ebenfalls erfolglos nach einer neuen Wohnung gesucht hat.

Häufig schreiben Vermieter bereits in der Wohnungsanzeige, dass Hunde in der Wohnung nicht erlaubt sind. Das kann die Wohnungssuche für Herrchen und Frauchen auf dem ohnehin angespannten Wohnungsmarkt noch weiter erschweren. Viele Tierhalter können ein Lied davon singen.