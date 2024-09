Tierheim in NRW: Frau mit Schock-Fund auf Parkplatz – „Dachte erst an Müll“

Wie herzlos kann man bloß sein! Eigentlich wollte eine Frau aus Plettenberg (NRW) nur wieder in ihr Auto steigen – bis sie plötzlich einen Karton hinter ihrem Fahrzeug entdeckte. Was sich darin befand, wurde schnell zum Fall für die Polizei in NRW.

Sie wunderte sich am Samstag (31. August) gegen 12.15 Uhr über einen Karton hinter ihrem geparkten Auto. Es befand sich auf dem Parkplatz am Modepark Röther in Plettenberg (NRW). Zunächst dachte sie, dass jemand Müll abgestellt habe, wollte die Pappschachtel wegschieben. Doch die erwies sich viel schwerer als gedacht. Und das hatte einen triftigen Grund…

Tierheim in NRW: Frau mit Schock-Fund auf Parkplatz

Als die Frau in den Karton hineinschaute, blickte sie eine Schildkröte an! Sie reagierte sofort, brachte die gepanzerte Kröte mitsamt Karton zur Polizei im Märkischen Kreis. Ein kundiger Polizist schätzte das Alter der männlichen Köhlerschildkröte auf mindestens 30 Jahre.

Die Köhlerschildkröte ist eine relativ große Art, sie kann bis zu 50 Zentimeter groß und über 20 Kilogramm schwer werden. Die Grundfarbe des Reptils ist schwarz. Auffällig sind jedoch die gelben, orangen oder manchmal auch roten Hornschuppen an den vorderen und auch an den hinteren Gliedmaßen. Eine ähnliche Fleckenzeichnung befindet sich auch auf dem Kopf.

Diese Schildkröte wurde auf einem Parkplatz in Plettenberg (NRW) gefunden, befindet sich jetzt im Tierheim. Foto: Polizei MK

„Dachte erst an Müll“

Gegenüber DER WESTEN berichtet ein Polizeisprecher: „Zunächst dachte sie, dass dort jemand Müll abgestellt hätte, und wollte die Pappschachtel wegschieben“. Fatal: Der Zustand der Schildkröte war „nicht gut“.

Mehr News:

Die Beamten brachten sie unter, ein Tierheim in NRW nahm den Vierbeiner in die Obhut, will ihn jetzt gesund pflegen und aufpäppeln. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz, bittet unter 02391 91990 um Hinweise zur Herkunft der Kröte.