Tierheim in NRW hat schrecklichen Verdacht – weil Katze immer wieder an der gleichen Tür anklopft

Wenn Hund, Katze und Co. in NRW in einem Tierheim landen, dann gibt das selten Anlass für Jubelrufe. Denn hinter den traurigen Augen der Vierbeiner verbirgt sich oftmals eine erschütternde Geschichte, die jedem Tier-Liebhaber sofort das Herz bricht.

In der Sendung „Tiere suchen ein Zuhause“ wurde nun solch ein grausamer Fall vorgestellt. Er dreht sich um Kater Leo, der mittlerweile in einem Tierheim in NRW gelandet ist. Nun teilen die Mitarbeiter einen schrecklichen Verdacht, wie es dazu kommen konnte.

Tierheim in NRW mit grausamem Verdacht

„Leute, Leute, Leute … muss sowas denn immer wieder sein?“, so heißt es jetzt unter einem Video-Beitrag der WDR-Sendung auf Facebook. Protagonist des kleinen Clips ist der zweijährige Kater Leo, der seit kurzem im Tierheim Paderborn sitzt.

Dem Beitrag zufolge soll der Stubentiger vor seinem Fund immer wieder vor einer bestimmten Wohnung herumgelungert und versucht haben, in diese hineinzukommen. Ohne Erfolg. Die neue Mieterin der Wohnung wurde schnell auf den Kater aufmerksam und wandte sich hilfesuchend an das Tierheim. Und schnell lag bei den Mitarbeitern eine bittere Vermutung nahe: „Leo lebte dort und als die Menschen ausgezogen sind, haben sie Leo nicht mitgenommen, sondern einfach aus der Wohnung geschmissen.“

Kater musste sich „alleine durschlagen“

Wie lange der Kater schon in der Wohngegend herumlungerte, bis die Anwohnerin auf ihn aufmerksam wurde, ist ungewiss und wird wohl für immer das Geheimnis von Leo und seinen Vorbesitzern bleiben. Doch dass er sich nach dem mutmaßlichen Rauswurf einige Zeit alleine durschlagen musste, ist gewiss.

Ganz vergessen zu können, scheint die Samtpfote den Vorfall allerdings nicht. Denn selbst im Tierheim Paderborn (NRW) merkt man ihm weiterhin an: „Leo will immer noch um die Häuser ziehen.“

Bleibt nur zu hoffen, dass der Kater das bald an der Seite einer neuen Familie und mit einem festen neuen Zuhause machen kann, zu dem er immer wieder zurückkehren kann. Anschauen kannst du dir den zweijährigen Leo auf der Facebookseite von „Tiere suchen ein Zuhause“.