Tierheim in NRW: Vierbeiner jahrelang verschwunden – dann passiert das Wunder

Es grenzt an ein Wunder, und doch ist das ein Beweis dafür, dass es sie noch gibt! Eine unfassbare Geschichte hat ein Tierheim in NRW geschrieben. Unfreiwillig zwar, aber doch ist dieses Wiedersehen umso schöner.

Im März 2020, also vor knapp drei Jahren, ist Vierbeiner Fräulein Maus in Bergheim-Glessen entlaufen. Die Suche ist trotz aller Anstrengungen und „Fahndungen“ über Social Media erfolglos geblieben. Bis jetzt. Denn die Katze ist tatsächlich wieder aufgetaucht, und zwar in Frechen!

Tierheim in NRW: Vierbeiner jahrelang verschwunden – dann geschieht ein Wunder

Die süße Katze wurde ins Tierheim Bergheim gebracht. Dann das Wunder: Dank Chip und laut Angabe des Tierheims vor allem auch dank der Registrierung konnte innerhalb von Minuten die Daten der Besitzerin analysiert werden. Und so gab es das rührende und vor allem nicht mehr für möglich gehaltene Wiedersehen!

Auf Instagram erzählt das Tierheim Bergheim diese unfassbare Geschichte, appelliert an alle Tierbesitzer: „Bitte, bitte lasst Eure Tiere registrieren. Es kostet nichts, dauert fünf Minuten und kann Euch verdammt glücklich machen. Und Euer Tier auch!“

Tierheim mit wichtigem Appell an Besitzer

Die Reaktionen auf das Wiedersehen sind entsprechend euphorisch. Hier einige ausgewählte Kommentare:

„So ein schönes Happy End!“

„Danke, ihr habt uns zum Weinen gebracht. Hoffentlich bleiben die beiden viele Jahre zusammen.“

„Wie schön! Eine tolle Geschichte. Man darf die Hoffnung nie aufgeben, wenn ein Tier plötzlich verschwindet. Musste es zum Glück noch nicht erleben. Kaum auszudenken, wenn mein Hund plötzlich nicht mehr auffindbar wäre.“

Es bleibt zu hoffen, dass diese Zusammenkunft lange besteht. Und vor allem, dass der Appell der erfahrenen Tierpfleger Gehör findet…