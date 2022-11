Tierheim in NRW: Mitarbeiter stehen vor einem Rätsel – Mann will Tiere abgeben und verschwindet dann mit ihnen einfach

Overview: In einem Tierheim in NRW stehen die Pfleger vor einem Rätsel. Das rücksichtlose Verhalten eines Mannes macht ihnen zu schaffen.

Die Pfleger aus einem Tierheim in NRW müssen nicht nur ein Händchen für ihre tierischen Bewohner haben. Auch der Umgang mit ehemaligen oder potenziellen Besitzern ist wichtig.

Das beweist eine Situation, die sich vor kurzen in einem Tierheim in NRW abspielte. Noch immer können die Mitarbeiter das Verhalten eines Mannes kaum fassen.

Tierheim in NRW schildert kuriosen Vorfall

Leider passiert es sehr häufig, dass Menschen ihre Haustiere abgeben müssen. Manchmal sind die Betroffenen schlichtweg überfordert, in anderen Fällen sind persönliche oder gesundheitliche Probleme dafür verantwortlich. Trotzdem freuen sich die Pfleger über jeden Neuzugang.

Ein Mann setzte in der ohnehin schon traurigen Situation allerdings noch einen drauf. Auf Facebook berichten die Pfleger aus Bergheim von dem kuriosen Fall: „Am Freitag war ein Mann bei uns, der ein Meerschwein abgeben wollte. Es war voll, er musste kurz warten, aber das passte ihm nicht und er zog samt Tier wieder von dannen.“

Aus Sorge starteten die Beteiligten einen Aufruf in den sozialen Netzwerken. Es schien, als habe es sich der Mann anders überlegt und wolle seinen Nager behalten. Am Tag darauf machten die Pfleger jedoch eine traurige Entdeckung.

Tierheim in NRW nimmt zwei Kleintiere auf

Jemand hatte die Transportbox in Bedburg abgestellt. Obwohl die Tür sogar geöffnet war, verharrten zwei Meerschweinchen in der Kiste. Diese sind nach dem Vorfall in das Tierheim in NRW eingezogen. In der Auffangstelle wurden sie direkt auf die Namen Uwe und Karsten getauft.