Tierheim in NRW: Qualzucht! Vierbeiner nach kurzer Zeit abgegeben – Grund bringt Tierfreunde auf die Palme

Jedes Tierheim in NRW hat tagtäglich mit den verschiedensten Arten und Charakteren von Tieren zu tun. Oft bekommen die Mitarbeiter in den Tierheimen auch traurige Schicksalsschläge mit und müssen ganz stark, denn die Tierfreunde haben in der Regel für jeden Gast ein großes Herz übrig.

In einem Tierheim in NRW wurde jetzt ein neun Monate altes Kätzchen abgegeben, welches mit solch einem schweren Schicksal leben muss.

Tierheim in NRW: Qualzucht

„Flax… im Herzen schön“, schreibt das Tierheim in Moers und startet damit den Aufruf für den neun Monate alten Flax. Der Kater wurde angeschafft und kam wenige Zeit später in das Tierheim Moers, da für ihn nicht mehr genug Zeit vorhanden war. Flax gehört zu Rasse der Scottish Fold Kater. Diese zeichnet sich durch Faltohren aus.

Die namensgebenden Faltohren entstehen dabei durch einen Gen-Defekt (OCD). Knorpel- und Knochenschäden führen dazu, dass die Ohren abkippen. Dadurch ist nicht nur die innerartliche Kommunikation erschwert, sondern auch mit Folgeschäden zu rechnen. Denn dabei werden natürlich nicht nur der Ohrknorpel in Mitleidenschaft gezogen.

Tierheim in NRW: Kater hat kürzere Lebenserwartung

Häufig haben Katzen dieser Rasse eine kürzere Lebenserwartung. Wenn die Knochen- und Knorpelschäden voranschreiten, kommt es unweigerlich zu Bewegungsschmerzen dieser Art von Katzen. In diesem Fall ist dann der Mensch in der Verantwortung und muss erkennen, wann aus der Lebensfreude eine Lebensqual für die Tiere wird. So auch bei Flax.

Flax ist dem Tierheim Moers gegenüber aufgeschlossen, freundlich und verschmust. Der Umzug in das Katzenzimmer hat aber gezeigt, dass Artgenossen ihm weniger vertraut sind. Zum jetzigen Zeitpunkt kann das Tierheim noch nicht abschließend sagen, ob Flax Einzelkater sein möchte oder sich über einen Kumpel freuen würde.

Potenzielle Interessenten für Flax sollten sich mit der Thematik und den Problemen dieser Qualzucht vertraut machen. Denn es ist sehr wichtig, sein Tier gut zu kennen, um schon kleine Veränderungen wahrzunehmen. Um dann letztlich zum richtigen Zeitpunkt eine Entscheidung für den geliebten Vierbeiner zu treffen.

Flax sucht eine Wohnung mit einem abgesicherten Balkon. Interessenten können sich gerne beim Tierheim Moers melden.