Tierheim in NRW warnt vor folgenschwerer Aktion – „Bringt den Tod“

Es ist Tradition um die Osterfeiertage und bereitet vielen Menschen in NRW großen Spaß. Doch des einen Freud ist des anderen Leid. Denn hinter dem vermeintlichen Osterspaß lauern große Gefahren für Tiere, wie nun ein Tierheim in NRW warnt, und oft sogar der Tod.

Da bringt es auch nichts, dass der Mensch das gar nicht beabsichtigt. Deshalb warnt nun ein Tierheim in NRW vor den ungewollt tödlichen Folgen der Ostertradition.

Tierheim in NRW warnt vor Osterfeuer

Anfang April ist traditionell die Zeit für Osterfeuer. Auch am Karsamstag (8. April) finden wieder überall in NRW die beliebten Versammlungen um die züngelnden Flammen statt. „Das Feuer führt die Menschen an den Ostertagen zusammen und symbolisiert den beginnenden Frühling und das Licht als Zeichen des Lebens“, weiß auch das Tierheim Moers. „Leider bedeutet es in der Praxis für viele Wildtiere genau das Gegenteil, wenn nicht einige Maßnahmen gewissenhaft berücksichtigt werden.“

Das Problem läge darin, dass das Holz fürs Feuer oft schon lange vor dem Entzünden aufgehäuft wird. Für Tiere sind diese Haufen der ideale Schutzort. Sie krabbeln dort hinein und sind unter dem Holz nicht mehr sichtbar. „Das Zünden des Feuers bringt dann den Tod“, muss das Tierheim bedauerlicherweise feststellen. „Selbst wenn manch erwachsenes Tier den Weg hinaus noch schafft, liegt es häufig in der Natur der Jungtiere, sich bei Gefahr ganz ruhig zu verhalten.“

Das solltest du beim Osterfeuer beachten

Damit das nicht passiert, solltest du das Holz fürs Osterfeuer erst kurz vor dem Anzünden aufschichten. Dann kann sich dort auch kein Wildtier verstecken. Ist das jedoch nicht möglich, solltest du die Bretter noch einmal umschichten, um etwaige Tiere zu verscheuchen. „Der Symbolcharakter eines Osterfeuers ist ein Positiver … jeder sollte dazu beitragen, dass es in der Umsetzung nicht negativ wird“, gibt das Moerser Tierheim zu bedenken.

Grundsätzlich sind auch nur unbehandelte, das heißt auch unlackierte Hölzer zum Verbrennen erlaubt und auch sonst kein brennbarer Abfall. Zudem musst du ein Osterfeuer im Vorhinein bei der jeweils zuständigen Behörde anmelden.