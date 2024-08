Tierheim in NRW gibt Katzen ab – Monate später bekommt es bewegende Post

Welche Geschichten sich hinter den Kulleraugen so mancher Katze oder so manches Hundes verbergen, die in einem NRW-Tierheim landen, können auch Tierpfleger in der Regel nicht herausfinden.

Auch wenn sie einen teils engen Kontakt mit den Tieren pflegen, so können sie ihnen trotzdem nicht ihr mögliches Leid an der Schnute ablesen. So auch bei den Katzen Mathilda und Mirabell, die bis dato in einem Tierheim in NRW ein Dasein fristeten. Doch damit ist nun Schluss – wie auch der bewegende Post belegt!

Katzen in NRW können Tierheim verlassen

Schon im März letzten Jahres sind die beiden Stubentiger aus dem Tierheim Moers ausgezogen und haben bei ihren neuen Besitzern hoffentlich ihr „Für-immer-Zuhause“ gefunden. Nicht selten erhalten die Mitarbeiter Post ihrer ehemaligen Gäste – so auch bei Mathilda und Mirabell.

+++ Tierheim in NRW: Besucher bringen großes Paket – der Inhalt schockiert zutiefst +++

„Hallo liebes Tierheim Team, den zwei Mädels Thilda und Bell geht’s sehr gut. Bell ist sehr offen geworden. Genießt ihre Streicheleinheiten sehr und fordert sie auch immer wieder ein. Thilda ist nach wie vor offen für alles und genießt ebenso das Verwöhn-Programm“, so der neue Besitzer der beiden Samtpfoten.

Er macht aber auch klar, dass es nicht von Anfang an so entspannt mit den beiden Katzen zuging. „Die unheimliche Katzenklappe nach draußen auf dem Balkon ist mittlerweile zum besten Freund geworden. Sobald sich eine Gelegenheit ergibt, sind beide nicht mehr zu bremsen und draußen.“ So genießen die beiden Stubentiger aktuell vor allem die Sonne, die sie im NRW-Tierheim wohl nur aus der Ferne zu Gesicht bekamen.

Tierfans sind aus dem Häuschen!

„Also alles bestens und super bei den beiden…..“, lautet das Resümee des neuen Besitzers der beiden Katzen. Und auf den Bildern, die das Tierheim in NRW erhielt, ist das auch ganz deutlich zu sehen.

Weitere tierischer News aus NRW:

Auch Tierfans sind bei dem Anblick der beiden Samtpfoten ganz verzückt. „Vielen Dank, dass Sie die beiden aufgenommen haben. Eine solche Katzenklappe hatte ich auch. Sie bringt viel Freiheit in das Leben der Katzen. Und es gibt kein „Tür auf Tür zu“ mehr. Alles Liebe für Sie und Thilda + Bell“, kommentiert so etwa einer den Beitrag des Tierheims Moers.

In den Kommentaren meldet sich aber sogar eine weiterer Katzen-Besitzerin mit einem überraschenden Kommentar zu Wort: „Wir haben die Brüder von Thilda und Bell.“ Na bleibt abzuwarten, ob es da demnächst in NRW nicht eine Familienzusammenführung geben wird!