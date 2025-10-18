„Swiftie“-Alarm in NRW-Tierheim – Tierpfleger warnen

Dass Taylor Swift NRW beehrte, liegt jetzt schon wieder über ein Jahr zurück. Doch vielen Vollblut-Swifties, wie sich ihre Fans nennen, dürfte das Konzert des US-Megastars noch in deutlicher Erinnerung geblieben sein.

Ein NRW-Tierheim sucht jetzt nach einem neuen Zuhause für Taylor. Aber dabei ist natürlich nicht die „Shake it off“-Interpretin gemeint. Stattdessen sitzt im Tierheim Moers jetzt ihre Namensvetterin mit grau-getigertem Fell, kleinen Pfötchen und Schnurrhaaren und hofft auf einen ebenso großen „Swiftie“-Ansturm wie Taylor Swift vorigen Sommer.

Tierheim in NRW sucht neues Zuhause für Taylor

„Taylor sucht Swifties“, will das NRW-Tierheim jetzt den Hype um den Mega-Star für sich nutzen. Bei Taylor handelt es sich um eine niedliche, grau-getigerte Katze, die im Tierheim Moers auf ein neues Für-immer-Zuhause hofft.

„Taylor ist immer mit dabei, wenn etwas Spannendes passiert. Ob es ein neues Tiny House zu inspizieren gilt oder einfach nur ungewöhnliche Geräusche zu ihr durchdringen … Taylor muss sofort wissen, was los ist“, ist in dem Gesuch des Moerser Tierheims jetzt zu lesen. Swifties dürfte dieses Inserat direkt ins Herz gehen. Doch wird Katze Taylor einen ebenso großen Ansturm wie ihr US-Vorbild erleben? Wer sich für die Samtpfote interessiert, sollte eines vorab dringend wissen.

Taylor ist „als Solokünstlerin“ unterwegs

„Als Solokünstlerin steht Taylor gerne alleine im Rampenlicht und braucht keine anderen Katzen in ihrem künftigen Zuhause“, mahnen die Mitarbeiter des NRW-Tierheims potenzielle Interessenten auf Facebook. Aber auch das scheint Swifties und Nicht-Swifties gleichermaßen egal zu sein, wie ein Blick in die Kommentarspalte zeigt.

„Sehr schöne Katze“, „Sehr hübsch. Drück die Daumen für ein schönes Zuhause“ oder „Süße Maus“, ist hier so unter anderem zu lesen. Wer Taylor kennenlernen will, kann sich beim Tierheim Moers zu den telefonischen Sprechzeiten von Montag bis Freitag, 14 bis 17 Uhr und samstags von 13 bis 15 Uhr unter 02841 21202 melden.