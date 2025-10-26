Tierheim in NRW vermittelt Katze ohne Augen – drei Jahre später die Nachricht

Drei Jahre ist es her, da kam Lilibet als kleines Katzen-Baby ins Tierheim Moers. Ihr Zustand? Absolut desaströs! Das Kitten kam mit so schweren Infekten ins NRW-Tierheim, dass ihre Augen nicht mehr zu retten waren. Beide mussten entfernt werden.

Lilibet ist fortan blind, muss in ihrem Leben auf ihre anderen Sinne vertrauen. Und darauf, dass ein Tierfreund mit einem großen Herzen sich ihrer annimmt. Letztere Hoffnung sollte sich erfüllen. Jetzt, knapp drei Jahre später bekam das Tierheim in NRW Post von der Katzen-Besitzerin.

Tierheim in NRW erhält unverhofft Post

Es war ein vorträgliches Weihnachtsgeschenk für alle Beteiligten. Am 23. Dezember 2022 konnte Lilibet in ihr neues Zuhause einziehen. Nicht nur das Tierheim Moers ließ die Katze damit zwei Monate nach ihrer Ankunft und der dramatischen OP hinter sich. Die blinde Katze bekam auch einen neuen Namen: Zelda.

Und die entpuppte sich in ihrem neuen Heim nach Angaben der Besitzerin zu einer „Wahnsinns klugen, tollen, mutigen und lieben“ Katze. „Jeden Tag bringt sie mich zum Lachen mit ihren immer noch rosa Öhrchen“, so die Katzen-Freundin und verrät: „Wenn sie rennt, sieht es mehr aus, als ob ein Hase hüpft.“ Die Halterin geht davon aus, dass ihr Gangbild damit zusammenhängt, dass sie sich katzentypisches Verhalten nicht bei Artgenossen abgucken konnte.

Ihrer Spielfreude tue das aber keinen Abbruch: „Die kleine Süße spielt mit Bällen oder ihren Lieblings-Kuscheltieren, welche sie sich selbst aus der Kiste holt und dann wird gerannt und gespielt und geschrien.“ Abends dürfe die Katze dann sogar mit ins Bett und kuschele sich dann wie ein Kleinkind in die Mitte.

Zwischendurch habe Zelda Probleme mit ihrer Atmung gehabt. Aber die Sorgen gehören mittlerweile der Vergangenheit an. „Wir sind so dankbar, dass wir diese Hammer-Katze zu uns nehmen durften.“ Ein Zeichen dafür, dass ein perfektes Match womöglich nicht immer auf den ersten Blick zu erkennen ist.