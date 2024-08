Tierheim in NRW vermittelt Hunde-Welpen – Monate später folgt die emotionale Nachricht

Emotionale Nachricht für Mitarbeiter eines Tierheims in NRW! Im Oktober 2023 waren sie darum bemüht, einen Schützling namens Skipper zu liebevollen Besitzern zu vermitteln.

Der Chihuahua-Pinscher Mischling war noch ein Welpe, als er im Tierheim in Moers landete. Im Alter von knapp drei Monaten wurde Skipper zur Vermittlung freigegeben, brachte allerdings einige Eigenheiten mit. Umso schöner die Nachricht, die das Tierheim in NRW knapp ein Jahr später erreicht.

Tierheim in NRW: Emotionale Nachricht von Hunde-Welpen

Skipper landete damals aus Zeitmangel seitens seiner Besitzer in der Einrichtung in Moers. Wer den süßen Welpen adoptieren wollte, musste laut Beschreibung des Tierheims einiges beachten. So sollte der Chihuahua-Pinscher Mischling „frühzeitig ein paar Regeln lernen dürfen“, weil er eine „nicht rasse-untypische Form von Größenwahn“ zeigte.

Trotz seiner Größe sollte das künftige Herrchen oder Frauchen nicht vergessen, dass Skipper ein vollwertiger Hund ist und auch so behandelt werden möchte. „Der hübsche Skipper ist geistig und körperlich sehr rege und möchte in jedem Fall ausgelastet werden“, erklärten die Tierheim-Mitarbeiter in seiner Anzeige.

Tatsächlich fand Skipper ein neues Zuhause, das seinen Bedürfnis entsprach – und nach einigen Monaten kam es zu einem emotionalen Wiedersehen der Tierheim-Angestellten mit ihrem ehemaligen Schützling. Wenn auch nicht persönlich, sondern durch einen besonderen Wettbewerb.

Tierheim NRW hat Grund zur Freude

So verkündete das Tierheim Moers am Donnerstag (8. August) selbst ganz stolz auf Facebook, dass der kleine Skipper zum „schönsten Hund von Moers“ gewählt wurde. Bei der Aktion der NRZ setzte sich der Hund gegen über 500 Konkurrenten durch, wurde unter anderem von Jury-Mitgliedern wie Detlef Steves und Martin Rütter ausgewählt.

„Vorweg: Wir finden alle Hunde schön! Und selbst, wenn der ein oder andere vielleicht mal nicht dem ‚Beuteschema‘ jedes einzelnen entspricht, gewinnt er an Schönheit, wenn man sich auf den Hund einlässt und ihn kennenlernt – denn wahre Schönheit kommt von innen … nicht nur bei Menschen. Aber natürlich freuen wir uns riesig, dass ein ehemaliger Schützling aus unserem Tierheim zum ’schönsten Hund von Moers‘ gewählt wurde“, heißt es in dem Facebook-Beitrag.