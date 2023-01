Tierheim in NRW in tiefer Trauer um kleinen Hund – „Mir kommen die Tränen“

Traurige Nachrichten aus einem Tierheim in NRW. Die Tierpfleger trauern um einen kleinen Hund. Erst vor wenigen Wochen kam die kleine „Frieda“ in ihr neues Zuhause.

Dass ihr Ende nahen könnte, wussten die Mitarbeiter des Tierheim Moers jedoch schon früh. Der kleine Vierbeiner war sehr krank, als er ankam. Doch die Tierpfleger wollten der Hunde-Dame noch ein paar schöne Monate auf Erden bereiten.

Tierheim in NRW trauert um „Frieda“

Während sich viele Menschen an Silvester auf die große Party zum Jahreswechsel einstimmten, traf im Tierheim Moers eine traurige Todesmeldung ein. „Frieda, die vor zwei Monaten in ihr neues Zuhause gezogen ist, hatte keine Kraft mehr zu leben“, geben die Mitarbeiter auf Facebook bekannt. Anfang Oktober kam die kleine Vierbeinerin als Fundhund ins Tierheim.

Schon da war klar, dass der Hund schwer an Krebs erkrankt war und nicht mehr lange leben würde. Sie suchten einen Platz, an dem Frieda auf ihre letzten Tage noch einmal verwöhnt werde. Und zum Glück nahm eine Familie den todkranken Hund auf. Mit rührenden Worten verabschiedeten sich die Mitarbeiter von der Fellnase: „So sehr haben wir uns gewünscht, dass Frieda noch viele Monate vielleicht sogar ein Jahr erleben würde … leider sollte es nicht so sein.“

Hund verbringt letzte schöne Tage

Und weiter: „Frieda hat ihr neues Zuhause zu 100% ausgekostet, war vom ersten Tag da, als hätte sie schon immer dort gewohnt und sie wurde vom ersten Tag an geliebt und umsorgt – bis zum letzten Tag.“ Allerdings habe sie nun den Kampf gegen den Krebs verloren. Auch viele Tierliebhaber nehmen an dem Tod von Frieda Anteilnahme. Gleichzeitig finden sie dankende Worte für die Tierheim-Mitarbeiter.

„Ihr schreibt die einzelnen Geschichten eurer Schützlinge immer so einfühlsam, mir kommen oft die Tränen. Vielen Dank dafür und für euer unermüdliches Engagement“, „Mensch, ich wollte heute doch gar nicht mehr weinen. Aber es kann nicht oft genug gesagt werden. Dankeschön für eure Liebe, Mühe und so viel Herzblut“ oder „So schön geschrieben. Ich ziehe den Hut vor so viel Einsatz. Alles gute kleine Frieda“, schreiben die Menschen in den Kommentaren.