Tierheim in NRW „geplündert“ – Pfleger teilen Bild

In den Tierheimen NRWs sitzen unzählige heimatlose Hunde und Katzen und warten sehnsüchtig auf ein neues Zuhause – und oft werden aus Wochen Monaten, und Monate zu Jahren. Auch im Tierheim Moers gibt es zahlreiche Fellnasen, die dringend ein liebevolles Zuhause suchen.

Doch jetzt melden die Pfleger, dass das Tierheim „geplündert“ wurde. Was ist passiert?

Tierheim in NRW wird deutlich: Ihre Liste wurde „geplündert“

Schon lange ist bekannt, dass viele Tierheime dringend Hilfe benötigen. Denn nicht nur die Pflegekosten steigen immer weiter in die Höhe, sondern auch die Kosten für Futter, Spielzeug und allerlei andere Dinge, die man für die großen und kleinen Tiere eben so braucht. Das wissen auch die zahlreichen Tierheime in NRW und rufen daher immer wieder um Hilfe. Vor allem Spendenaufrufe und Wunschlisten sind dabei ein großes Thema. Auch das Tierheim Moers hat schon vor einiger Zeit klargestellt, dass es Hilfe braucht, und hat daher eine Amazon-Wunschliste erstellt.

Doch jetzt teilen sie eine Info, die für viele auf den ersten Blick alarmierend sein könnte, denn DAS wurde „geplündert“ – doch zum Glück ist nicht etwa die Rede von der Vorratskammer oder gar dem Sparkonto, sondern von der Amazon-Wunschliste: Schließlich erhalten sie „mehrfach in der Woche Überraschungspakete. Und davon zeigen sie auch prompt ein Bild. Darauf ist nicht nur Futter für Meerschweinchen, Katzen & Co. zu sehen, sondern eben auch für Katzen – ob Nassfutter oder Trockenfutter, alles ist dabei. Auch eine Transportbox für Hund wurde gespendet.

Tier-Fans jubeln und haben eine Frage

Kein Wunder, dass die Tierpfleger auch noch ein dickes Dankeschön unter ihrem Facebook-Post schreiben. Und sie sind nicht die einzigen, die sich freuen, denn zahlreiche Tier-Fans reagieren unter dem Post mit einem viralen Herzchen oder sogar Worten! So schreibt eine Userin: „Top“. Allerdings scheint der freudige Beitrag die Spendenbereitschaft der Tier-Fans erst doppelt und dreifach anzuregen, denn sofort fragt eine Person: „Wo findet man eure Wunschliste?” Sie muss nicht lange warten, denn die Tierheim-Mitarbeiter aus NRW reagieren schnell und teilen DIESEN Link.

Klar ist: Diese Spendenbereitschaft ist nicht nur schön, sondern auch sehr wichtig. Und nicht nur das Tierheim in Moers, sondern auch die zahlreichen anderen in NRW sind dringend auf Hilfe angewiesen. Unser Tipp: Auf den Webseiten der jeweiligen Einrichtungen findest du meist einen Spendenlink oder einen Hinweis zum Konto – so kannst auch du helfen.