Tierheim in NRW: Mitarbeiter schäumen vor Wut – „Und das auch noch in einer Plastiktüte“

Mit diesen neuen Mitbewohnern hätte ein Tierheim in NRW wohl nicht gerechnet. Egal, ob Hund, Katze oder Maus, die Mitarbeiter des Tierheims Köln-Dellbrück haben schon viel Leid gesehen. Vernachlässigte Tiere, die abgehungert und misshandelt von ihren Besitzern abgegeben werden, kranke Vierbeiner, deren Behandlung zu teuer wurde und die einfach ausgesetzt wurden – doch das schockiert selbst die erfahrenen Mitarbeiter.

Tierheim in NRW: Tierliebhaber machen ihrem Ärger im Netz Luft

Zwei Entenküken hilflos sich selbst überlassen. Spaziergänger wurden bei ihrem kleinen Fußmarsch auf eine Plastiktüte aufmerksam. Darin befanden sich zwei Küken. Völlig unbeholfen schafften sie es nicht, sich selbst aus der Tüte zu befreien. Die Spaziergänger fackelten nicht lange und brachten die beiden schutzsuchenden Tiere prompt ins Tierheim.

++ NRW: Katze wird Besitzer zu teuer – im Tierheim kommt Trauriges ans Licht ++

Die Geschichte der beiden zahmen Entenküken teilte das Tierheim Köln-Dellbrück in den sozialen Netzwerken, um darauf aufmerksam zu machen, wie manche Menschen mit dem Leben eines Tieres spielen. „Was geht in Köpfen von Menschen vor, die Tiere aussetzen – und das auch noch in einer Plastiktüte“, schreibt ein Mitarbeiter des Tierheims in NRW wutentbrannt auf Facebook. Viele Worte brauchte der Beitrag nicht und löste prompt eine Welle an Mitgefühl in den Kommentaren aus.

Weitere Themen:

Die erste Reaktion der User im Netz: Sprachlosigkeit. „Man ist immer wieder sprachlos, wozu der Mensch fähig ist“, schreibt ein Nutzer. „Man ist immer wieder erstaunt, wie viele empathielose und grausame Menschen es doch gibt“, macht wer anders seinem Ärger in der Kommentarspalte Luft.

Viele regen sich auf, doch es gibt auch etliche, die die Arbeit der Tierretter und der Tierheim-Mitarbeiter schätzen. „Gut ,dass es noch anständige Menschen gibt“, macht ein Nutzer auf die Arbeit des Tierheims in NRW aufmerksam. „Danke, dass die kleinen Enten jetzt bei euch in Sicherheit sind“ und „Danke für die Rettung“, schreiben etliche weitere Nutzer.