Tierheim in NRW: Unfassbar, was Mitarbeiter in einem Karton entdecken – „Wissen nicht, ob sie es schaffen“

Ein Tierheim in NRW hat sich an seine Facebook-Follower gewendet, weil es mal wieder mit einem absoluten Fehlverhalten konfrontiert wurde. Das Tierheim in NRW ist regelrecht sauer und stellt klar, dass sie es überhaupt nicht gut finden, wenn einfach so Tierbabys auf der Straße ausgesetzt werden.

Für das Tierheim Köln Zollstock ist es natürlich nicht das erste Mal, dass es ausgesetzte Tiere auf der Straße findet, aber das macht es für das NRW-Tierheim nur noch schlimmer. In diesem Fall könnte die Hilfe von den Tierschützern zu spät gekommen sein, denn die gefundenen Tierbabys haben sich in einem besonders ernsten Zustand befunden.

Tierheim in NRW: „Wie kann ein Mensch nur?“

Das Tierheim Köln Zollstock hat diese Woche drei Kitten in einem Karton in Köln auf der Waldecker Straße gefunden. Die kleinen Katzenbabys sind laut dem Tierheim maximal eine Woche alt und waren am Fundort schon komplett ausgekühlt. In dem Karton war neben den drei Kitten auch eine zerschnittene Decke, eine Flasche mit etwas Milch und eine Spritze. Das Tierheim Köln Zollstock hat kurz nach dem Fund der kleinen Katzenbabys große Bedenken geäußert, ob die drei Kitten die Unterkühlung überleben.

+++ Tierheim in NRW geht mit grausamer Geschichte an die Öffentlichkeit – „Tiere wie Sperrmüll behandelt“ +++

„Wie kann ein Mensch nur??? Und nein, wir sind nicht dankbar, dass sie ‚wenigstens nicht in einer Mülltonne, im Wald oder sonst wo‘ gelandet sind“ äußert sich das Tierheim Köln Zollstock sauer über den Fund. Das Tierheim ist traurig, entsetzt und wütend, dass die Kitten einfach auf der Straße standen. Und sauer, dass mal wieder ein Mensch keine Verantwortung übernommen hat.

Zum Glück hat es das Tierheim Köln Zollstock geschafft, die drei Kitten wieder auf eine normale Temperatur zu bekommen, sodass alle drei Kitten überlebt haben. Mittlerweile hat das Tierheim auch das Update gegeben, dass die drei kleinen Kätzchen jetzt auf einer Pflegestelle bei einer Amme sind. „So haben sie eine bessere Chance. Danke dafür. Bitte drückt den dreien die Daumen“, schrieb das Tierheim in NRW bei Facebook.