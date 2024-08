Tierheim in NRW: Besucher bringen großes Paket – Inhalt macht fassungslos

Der Alltag in einem Tierheim in NRW ist sowohl für die Angestellten als auch die Tiere der Einrichtung eine zweischneidige Sache. Zum einen erlebt man rührende Momente miteinander, die Tiere sind teils aus schlechter Haltung endlich in einer sicheren Unterkunft. Auf der anderen Seite belastet viele Tierheim-Mitarbeiter auch das Leid ihrer Schützlinge und was diese schon alles durchmachen mussten.

Oft werden Tiere nämlich einfach vor die Türen eines Tierheims in NRW abgestellt oder in Kartons zurückgelassen. So ist ein großes Überraschungs-Paket nicht zwingend etwas Positives – im Tierheim Köln-Dellbrück lief es jetzt aber einmal anders.

Tierheim in NRW: Überraschungs-Paket ändert alles!

Die Mitarbeiter im Tierheim Köln-Dellbrück staunten nicht schlecht, als Besucher plötzlich mit einem großen Paket vor der Tür standen. Am Freitag (9. August) berichteten sie auf Facebook von der Überraschung der Familie Nauhauser am Vortag – dem Weltkatzentag.

„Gestern zum Weltkatzentag überraschte Familie Nauhauser unsere Miezen!“, heißt es in dem Beitrag inklusive Fotos. Tatsächlich handelte es sich bei der Aktion um eine Überraschung der positivsten Art. Die Familie hatte nämlich gleich mehrere Pakete mitgebracht – und zwar von Ikea!

Tierheim in NRW: „Unfassbar tolle Aktion“

So hatten die Besucher einen „Großeinkauf“ bei dem Möbelriesen gemacht und „verschönerten mit den nagelneuen Möbeln ein komplettes Zimmer im Katzenhaus“, heißt es in dem Facebook-Beitrag. Nicht nur die Mitarbeiter im Tierheim sind davon begeistert, auch die Katzen lieben ihre neuen Kletter- und Versteck-Möglichkeiten.

Und auch die Tierfreunde auf Facebook sind glücklich über die Überraschung für das Tierheim in NRW. „Schön, dass es solche uneigennützige und katzenfreundliche Menschen gibt“, „Unfassbar tolle Aktion! Vom Finanziellen mal abgesehen, ist es unbezahlbar, die Zeit zu investieren und zu tun“, „Wahnsinn, was für zwei tolle Menschen“, sind nur einige der lobenden Kommentare unter dem Beitrag.