Tierheim in NRW nimmt Katze auf – was in ihrem Magen gefunden wird, ist unbegreiflich

Bilder, die einem schon beim bl0ßen Hinsehen das Blut in den Adern gefrieren lassen! Immer wieder kommt es leider vor, dass Tierheime traurige Geschichten und Schicksale von Vierbeinern zu erzählen haben. Oft sind es Gegebenheiten, die den Glauben an die Menschheit verlieren lässt.

Das Tierheim Köln-Dellbrück hat just auf Facebook vom Schicksal einer Katze erzählt, die für Erschütterung sorgt. Und doch lässt das Social-Media-Team des Tierheim in NRW durchblicken: Es ist kein Einzelfall…

Tierheim in NRW nimmt Katze auf

Im Beitrag heißt es schon traurig im Einstieg: „Unfassbare Geschichten, Teil 731.“ In trauriger Regelmäßigkeit also muss sich das Tierheim mit diesen schlimmen Geschichten auseinandersetzen. „Am Samstag wurde eine Fundkatze gebracht, der es laut Schilderung der Finder schon ein paar Tage nicht gut ging. „Auch bei uns wollte sie nicht fressen und schien sehr malad (kränklich; Anm. d. Red.)“, beginnt das Tierheim die Horror-Story.

Und weiter: „Wir brachten sie in die Tierklinik und beim Röntgen sah man Metallstücke in Magen und Darm. Es gelang glücklicherweise, alle Fremdkörper mit Hilfe von Einläufen ‚auf natürlichem Wege‘ aus dem kleinen Körper zu spülen, aber was dort alles zutage kam, verschlug den Tierärzten die Sprache.“

Unbegreiflich, was in ihrem Magen gefunden wird

Neben Plastik-Wursthäufen samt Metallverschlüssen hatte die Katze drei komplette Zahnstocher gefressen – und diese unversehrt wieder ausgeschieden! „Heute durften wir die Kleine wieder abholen und es ist ein absolutes Wunder, dass sie ihren kulinarischen Ausflug so unbeschadet überstanden hat – und noch nicht einmal eine Operation notwendig war. Sie muss einen verdammt guten Schutzengel haben“, so das Tierheim in NRW weiter.

Und auch die Bestürzung in den Kommentaren ist riesengroß. Hier eine Auswahl:

„Die arme Maus muss unglaublichen Hunger gehabt haben. Sonst hätte sie wohl diese Dinge nicht angerührt. Gott sei Dank ist alles so glimpflich abgelaufen. Hoffentlich bekommt sie jetzt ein verantwortungsvolles Zuhause.“

„Das arme Tier. Da stellt man sich die Frage, warum ein Kätzchen sowas frisst. Alles nur erdenklich Gute für die Kleine.“

„Wer weiß, warum sie das gefressen hat. Bestimmt war nix anderes zu bekommen.“

Bleibt jetzt wirklich nur zu hoffen, dass sie schnell wieder auf die Beine kommt…