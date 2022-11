Tierheim in NRW: Lage für Tiere spitzt sich zu – Mitarbeiter bitten um Hilfe! „Verzweifelt“

Die Lage in einem Tierheim in NRW wird immer verzweifelter. Jetzt bitten die Mitarbeiter bereits auf Facebook um Hilfe, denn die Lage ist wirklich ernst.

Nach der Corona-Pandemie wurde für viele Tierschutzstationen das bereits im Vorfeld befürchtete Fiasko Realität: Halter, die sich in ihrer Isolation einen süßen Welpen gekauft hatten, konnten oder wollten sich jetzt nicht mehr um ihren Vierbeiner kümmern. Die Tierheime platzen deswegen aus allen Nähten. Doch das Tierheim in Köln-Dellbrück (NRW) muss jetzt wegen eines komplett anderen Tieres Alarm schlagen.

Tierheim in NRW schlägt wegen Igeln Alarm

Auch wenn die Temperaturen der letzten Wochen es kaum haben vermuten lassen, es ist Herbst. Die Zeit im Jahr in der nicht nur bunte Blätter von den Bäumen fallen, sondern auch die Jahreszeit, in der sich Igel auf ihre Suche nach einem geeigneten Platz zum Überwintern machen.

Genau diese kleinen Tiere sind auch der Grund, wieso das Tierheim Köln-Dellbrück jetzt Alarm schlägt. „Zur Zeit bekommen wir tagtäglich unterernährte, auch verletzte Igel, welche am Tag umherirren“, schreibt die Tierheimmitarbeiter in einem Beitrag auf Facebook.

Immer mehr Igel werden aufgelesen

Doch Igel seien eigentlich nachtaktive Tiere. Wenn man sie tagsüber irgendwie antreffe, sei das sehr alarmierend, denn dann sind sie entweder krank, hungrig oder verzweifelt- und das Artensterben verbessert nicht wirklich die Situation der Insektenfresser.

Deshalb erwarten die Mitarbeiter des Tierheims auch in den nächsten Monaten noch deutlich mehr Igelfunde. Logisch, dass nicht alle der kleinen Kerle bei ihnen überwintern können, weswegen jetzt ein Aufruf gestartet wurde.

Tierheim in NRW sucht Winterquartiere für Igel

Hast du vielleicht einen ausreichend großen Garten in der Nähe und Lust einen Igel aufzunehmen? Denn das Tierheim sucht „nach Winterschlafplätzen mit anschließender Auswilderung im Gartengehege.“ Besonders der zweite Punkt sei sehr wichtig da „die meisten Igel nicht mehr an ihrem Fundort ausgewildert werden können (Baustellen etc.), müssen die Igel im neuen Garten/Revier per Auswilderungsgehege an die neue Umgebung gewöhnt werden.“

Solltest du über die kalte Jahreszeit also noch einen stacheligen Mitbewohner suchen und über ausreichend Zeit und Platz verfügen, dann melde dich am besten über Facebook beim Tierheim Köln-Dellbrück.