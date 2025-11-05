NRW-Tierheim bekommt Post nach Hunde-Drama – der Inhalt rührt sie zu Tränen

Es sind Geschichten wie diese, die zeigen, warum sich Tierschutz lohnt. Das NRW-Tierheim Köln-Dellbrück teilt auf Facebook die rührende Nachricht eines ehemaligen Schützlings: Seniorhund Alfie hat einen Brief aus seinem neuen Zuhause geschrieben.

Das Tierheim erinnert in seinem Beitrag: „Bestimmt erinnert Ihr Euch noch an unseren Senior Alfie, bei dem wir soooo unsicher waren, ob wir ihn noch vermitteln sollen oder ihm damit zu viel Stress antun. Schließlich haben wir uns doch auf die Suche gemacht und die weltbesten Menschen für ihn gefunden. Jetzt hat er uns einen Brief geschrieben. Bitte lest ihn und genießt jedes Wort – wir tun es auch.“

NRW-Tierheim bekommt Post nach Hunde-Drama

Und Alfie hat viel zu erzählen: „So, meine lieben Freunde, jetzt melde ich mich dann auch mal nach 10 Tagen. Dass das so lange gedauert hat, liegt daran, dass ich mich hier bei meinen neuen Menschen einlebe. Und sie mir zurecht erziehe. Das ist harte Arbeit! Aber eigentlich sind sie ganz pflegeleicht.“

Der ältere Rüde beschreibt seinen Alltag mit Witz: „Sie kochen mir immer lecker Reis und mischen es mit Seniorfutter (Entschuldigung, bitte?!), waschen meine Augen aus und haben mir sogar einen Napf mit Katzenfutter hingestellt. Das schmeckt aber scheußlich.“

Hund grüßt Tierheim in NRW

Auch Alfies Schlafgewohnheiten kommen im Brief nicht zu kurz. Schließlich hat Alfie als Senior seine ganz eigenen Ansprüche: „Ich liebe es ja zu schlafen, und das kann ich hier rund um die Uhr in diversen Körbchen machen. Am liebsten schlafe ich bei dem Mann im Büro, da kann ich immer zusehen, wie er vor so einem Leuchtkasten sitzt. Komischer Typ.“

++ auch interessant: Seniorin aus Duisburg gibt Hündin Tina ab – Tierheim verzweifelt ++

Und auch an seine ehemaligen Pfleger denkt der Hunde-Opi zurück: „Ich vermisse Euch auch alle. Grüßt bitte die Frau, die mit mir spazieren war! Ich fühle mich hier ganz wohl, es gibt Futter, Ruhe und ausreichend Personal.“

Mehr Nachrichten kannst du heute hier nachlesen:

Der Brief zeigt einmal mehr, wie wichtig es ist, auch älteren Vierbeinern aus dem Tierheim nochmal eine Chance zu geben.