Hund leidet seit Jahren in NRW-Tierheim – fassungslose Tierfreunde haben nur eine Frage

Mit rund 12,27 Millionen Hunden in deutschen Haushalten zählen die Vierbeiner nach wie vor zu den zweitbeliebtesten Haustieren, an erster Stelle stehen nach wie vor unangefochten die Katzen. Immer mehr Menschen schaffen sich einen Hund an. Viele von ihnen wählen jedoch den Weg über den Züchter. Die Gründe dafür sind vielfältig: Die einen wollen einen echten Rassehund, die anderen trauen sich nicht, ein Tier aus dem Tierschutz aufzunehmen – und das, obwohl in den Tierheimen in NRW tausende Vierbeiner darauf warten, endlich vermittelt zu werden.

Viel zu viele Hunde werden jeden Tag im Tierheim übersehen. Das Tierheim Köln-Dellbrück startet einen erneuten Aufruf für einen dieser vergessenen Hunde. Er wartet schon seit Jahren auf eine zweite Chance.

Tierheim in Köln teilt bewegende Geschichte: „Schon vier lange Jahre“

Das Tierheim Köln-Dellbrück unternimmt einen letzten verzweifelten Versuch. Es geht um den Rüden Micky, der schon seit viel zu langen vier Jahren in einem Tierheimkäfig auf sein wohlverdientes Zuhause wartet. Leider gibt es dabei eine Hürde: Micky ist mit seinen 13 Jahren kein einfacher Hund. Er vertraut Menschen nur langsam und lässt sich nur ungern von Fremden anfassen. Deshalb trägt er auch einen Maulkorb – aber den kennt er ja schon und ist auch daran gewöhnt. Wenn man ihn gegen seinen Willen anfasst, schnappt er gerne mal zu. Er hat eben seine Prinzipien.

„Für den eigenwilligen Senior suchen wir Menschen, die Hunde lesen können und ihn vor der Außenwelt abschirmen können, bzw. ihn vor Streichelattacken Fremder schützen können“, heißt es in einem Facebook-Post des Tierheims. Man müsse eben seine Regeln akzeptieren. Aber dann gilt: „Für den Menschen, den Micky einmal in sein Herz geschlossen hat, ist er der beste Hund der Welt“. Wer gibt dem Senior noch eine Chance?

Auf Facebook hat er schon Fans: „Toller alter Mann!“

Nachdem das Tierheim den eigenwilligen Hund vorgestellt hatte, gewann er im Handumdrehen viele Fans. Viele Mitglieder der Community hatten Verständnis für das Wesen des Rüden: „Ich glaube, dass gerade solche Hunde sich besonders eng an ihren Menschen binden, wenn sie ihm vertrauen“, so eine Userin, die selbst einen so eigensinnigen Hund besaß. Trotzdem steht bei vielen Tierfreunden die Frage im Raum: WER hat diesen bloßen Hund nur so versaut? Hat er Schlimmes erleben müssen? Oder ist das einfach seine Art?

Die Nutzer drücken dem Hund in jedem Fall die Daumen, dass er bald seinen Menschen findet. „Es wäre so traurig, wenn er im Tierheim seinen Lebensabend verbringen müsste“, heißt es in einem Kommentar. Schließlich sei Micky ein toller alter Mann!

Das Tierheim Köln-Dellbrück wünscht sich nur eins: Dass der Seniorhund endlich einen passenden Besitzer findet. Denn hat er erstmal einen Menschen akzeptiert, hat dieser garantiert einen treuen Freund fürs Leben!