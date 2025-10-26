Tierheim in NRW nimmt Hund auf – Blick in den Mund bricht allen das Herz

Es sind Bilder, die schwer auszuhalten sind. Das Tierheim Köln-Zollstock zeigt das Video auch erst nach einer Trigger-Warnung.

Denn die Bilder zeigen einen völlig ausgelieferten Hund rund um eine Operation. Ein Eingriff, der nach Angaben des NRW-Tierheims dringend notwendig war, weil Bulldoggenmix-Dame „Minni Maus“ schon jahrelang gelitten hatte – genauer gesagt: seit ihrer Geburt. Und genau das ist das Problem.

Tierheim in NRW teilt traurige Bilder

Denn wie fast alle Bulldoggen litt Hündin „Minni Maus“ rassebedingt unter Atemnot. Ihr knautschiges Gesicht finden viele Menschen unglaublich niedlich, legen für die überzüchteten Hunde teilweise hohe Beträge auf den Tisch. Den Preis dafür zahlen allerdings die Tiere selbst.

So sind die Atemwege in der Regel deformiert, das Gaumensegel verlängert, die Luftröhre zu eng und die Zunge für die kleine Mundhöhle viel zu groß, wodurch die Atmung häufig extrem erschwert wird. Im Fall der betroffenen Hündin aus dem NRW-Tierheim kam einiges zusammen. Sie litt nicht nur unter einem verlängerten Gaumensegel, das die Atemwege blockierte. Auch ihr Kehlkopf und die Mandeln waren schwer entzündet und damit verdickt. Für das arme Mädchen eine Qual.

Tierheim in NRW spricht Klartext: „Gehört verboten“

Durch die OP wurde „Minni Maus“ von ihren Schmerzen befreit und kann endlich wieder frei atmen. Und das NRW-Tierheim fragt: „Ist Leiden süß?“, und gibt direkt die klare Antwort: „Nein. Qualzucht gehört verboten.“ So sehen es auch Tierfreunde, die bei den Bildern im Netz mitleiden: „Ich werde nie verstehen, wie man sich solch eine Qualzucht kauft und dann behauptet, man liebe sein Tier“, schreibt eine bei Facebook.

Für den Bulldoggen-Mischling beginnt jetzt eine neue Zeitrechnung: „Minni Maus ist mittlerweile auf Probe in ein neues Zuhause gezogen, jetzt kann sie endlich Hund sein“, freut sich das Tierheim Köln-Zollstock. Die Kosten für die Operation musste der Tierschutzverein aber zahlen.

