Tierheim-Mitarbeiterin in NRW kriegt nachts Videoanruf – die Bilder gehen unter die Haut

Mit den kälter werdenden Tagen dürften wir alle gerade ein größeres Bedürfnis nach Wärme und kuscheligen Stunden in den eigenen vier Wänden haben. So dürfte es auch vielen Haustieren gehen. Doch immer wieder kommen Tier-Besitzer – nicht nur in NRW – auf die Idee, Hund, Katze und Co. ausgerechnet jetzt auf die Straße zu setzen und sich ihrer so zu entledigen.

Als bei einer Tierheim-Mitarbeiterin aus Köln-Dellbrück (NRW) so dieser Tage das Handy klingelte, dürfte ihr schon Übles geschwant haben. Am anderen Ende war ihr Kollege, der keine guten Nachrichten zu überbringen hatte …

Tierheim in NRW macht üblen Fund

Denn wie ihr Kollege Jens ihr mitteilte, war er gerade beim Füttern, als er ein Auto wegfahren hörte. Im Stockdunkeln entdeckte er vorm Tor plötzlich einen Transportkorb. Darin saß ein ausgesetzter Kater und „wusste nicht, wie ihm geschah“, so das NRW-Tierheim auf Facebook.

Glück im Unglück für die getigerte Samtpfote, denn „solche Geschichten können auch ganz anders ausgehen“, wissen die Mitarbeiter nur zu gut. Wie sie offenbaren, würden sich Fälle dieser Art aktuell wieder häufen getreu dem Motto „angeschafft, abgeschafft“. Das Tierheim muss deshalb jetzt Alarm schlagen.

+++ Kein Zuhause für „Muffin“ – weil Katze zu gefährlich für NRW-Stadt ist +++

Tierfreunde sind entsetzt

Denn wie die Mitarbeiter offenbaren, kippe aufgrund der zunehmenden Fälle so langsam „das System“ im Tierheim Köln-Dellbrück. „Macht nicht so einen Scheiß und holt euch ein Tier und setzt es dann hier vor die Tür“, findet Mitarbeiterin Kerstin jetzt deutliche Worte.

Noch mehr News für dich:

Auch andere Tierfreunde haben für das Verhalten des Katzen-Halters keinerlei Verständnis. „Zum Glück habt ihr ihn schnell entdeckt. Die Leute denken einfach null mit“, findet so etwa eine Frau. „In NRW fangen die Ferien an. Ich hoffe mal, dass es keine Kinder in diesem Haushalt gab. Für Kinder muss so etwas auch traumatisch sein, wenn der Freund ausgesetzt wird, auch wenn die Eltern etwas anderes erzählen“, bangt die nächste. Bleibt zu hoffen, dass viele Tierbesitzer während der Ferien in NRW nicht auf weitere dumme Gedanken kommen …