Niedliche Tiere harren in viel zu kleiner Box aus – NRW-Tierheim verschlägt es die Sprache

Was haben sich die Besitzer dabei nur gedacht? Das muss sich jetzt mal wieder auch ein Tierheim aus NRW fragen. Denn als hier gleich zwei Neuzugänge abgegeben werden, verschlägt es den Mitarbeitern regelrecht die Sprache.

Dass Tiere in den Tierheimen immer wieder in teils erbärmlichen Zuständen landen, ist leider traurige Gewissheit. Doch wie diese süßen Nager bei ihrem Vorbesitzer permanent gehalten wurden, das macht selbst die Tierschützer aus NRW tief betroffen.

Tierheim in NRW ist sprachlos

In einer viel zu kleinen Transportkiste wurden die zwei Kaninchen kürzlich im Tierheim Köln-Dellbrück abgegeben. Aber nicht die niedlichen Tierchen selbst gaben den Pflegern Grund zum Kopfschütteln. „Die Plastikschale, in der diese beiden Kaninchen sitzen, ist weder ein Präsentierteller noch der Boden einer Transportkiste. Auf diesen wenigen Zentimetern mussten die Tiere in ihrem ehemaligen Zuhause permanent leben (das Gitterteil war auch nicht einmal 50 cm hoch)“, beschrieben sie die Lebensumstände bei Facebook.

Die Kaninchen hätten zwar ausreichend Futter gehabt. Aber sie konnten sich in der viel zu kleinen Kiste noch nicht mal um die eigene Achse drehen. „In diesem Fall sind wir einfach nur sehr froh, dass sie bei uns abgegeben wurden“, wird das NRW-Tierheim im Netz deutlich.

Tierfreunde sind entsetzt! „Unfassbar“

Ob der ehemalige Besitzer selbst die niedlichen Haustiere abgab, geht aus dem Posting nicht hervor. „Viele Worte hatten wir bei der Übergabe nicht, es hat uns schlichtweg die Sprache verschlagen“, heißt es aus dem Tierheim Köln-Dellbrück.

Auch andere Tierfreunde sind von den Beschreibungen mehr als entsetzt. „Tiere brauchen endlich ordentliche Rechte… sie sind KEINE Gegenstände“, wünscht sich eine Frau. „Unfassbar. Zum Glück sind sie jetzt befreit“, zeigt sich eine andere erleichtert. „Man fragt sich, warum solche Käfige überhaupt verkauft werden dürfen. Allein das ist ja schon tierschutzwidrig“, stellt die nächste in den Raum.

Die neu gewonnene Freiheit im Tierheim dürften die beiden flauschigen Nager jetzt wohl voll genießen. Bleibt zu hoffen, dass ihr nächster Besitzer sie artgerechter und vor allem mit mehr Liebe halten wird.