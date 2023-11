Tierheim in NRW: Mitarbeiter öffnen Paket – dann rollen Tränen

Nicht selten haben Tierheime in NRW unerwartet Pakete oder ganze Boxen vor der Tür stehen. Der Inhalt ist oft erschütternd, denn im Inneren sitzen meist Tiere, die von ihren Haltern abgegeben wurden.

Das Tierheim Köln-Dellbrück bekommt kurz vor Weihnachten besonders viele Pakete geliefert. Beim Öffnen sind die Mitarbeiter oftmals ganz gerührt – doch der Grund ist alles andere als traurig.

Tierheim in NRW: Paket-Inhalt rührt selbst Bürohund

Das Tierheim Köln-Dellbrück hat auf Wunsch ihres Bürohundes Lupo einen Aufruf gestartet. Zeitnah soll in dem Tierheim wieder ein Adventsbazar stattfinden, dafür sind die Tierpfleger jedoch auf Spenden aller Art angewiesen. Alles, das irgendwie von Wert ist, sei es Weihnachtsdeko, Pfannenwender oder selbstgestrickte Socken, soll zum Wohle der Tiere verkauft werden.

Und viele Tierliebhaber folgen dem Ruf von Lupo und schicken zahlreich Pakete an die Adresse des Tierheim Köln-Dellbrück. Am Donnerstag (2. November) erreichte die Mitarbeiter ein besonders liebevoll eingepacktes Packet. „Bei einem Brief kullerte sogar unserem mit allen Wassern gewaschenem Bürohund Lupo ein Tränchen über die Terrier-Wange“, heiß es auf Instagram. Den süßen Inhalt des Briefes wollen die Tierpfleger ihrer Community ebenfalls nicht vorenthalten.

Von Robby an Lupo

„Hallo Lupo, ich bin Robby. Leider bin ich schon über die Regenbogenbrücke gegangen. Aber für immer in meinem Herzen bei meinem Frauchen. Mein Frauchen findet Eure Internetseite und Eure Beiträge super. Für Euren Adventsbasar schicken wir Euch ein kleines Päckchen mit selbstgemachten Sachen. Die Sachen hat meine Oma (ich war ihr Enkelhund) angefertigt. Meine Oma wird im November 91 Jahre und hat viel Freude beim Handarbeiten, Basteln etc. Ich hoffe Ihr werdet einen ganz tollen Basar haben und ein bisschen Moos kommt rein, damit Du weiterhin Deine Leberwursthäpppchen bekommst und Deine Kumpels gut versorgt werden können.

Liebe Grüße, Robby in Heaven.“

Bei den emotionalen Zeilen sind auch viele andere Tierliebhaber ganz gerührt. Pipi in den Augen. Viele Küsse nach oben an Robby. Umarmung an das Frauchen“ oder „Da muss ich aber auch mal ganz heftig schlucken. Ein Glück, dass es noch solche Gut-Menschen mit dem Herzen an der richtigen Stelle gibt!“, heißt es in den Kommentaren. Neben den selbstgestrickten Tüchern und Decken, liegt auch ein Bild des verstorbenen Rüden Robby. Es hat mit Sicherheit einen Ehrenplatz im Tierheim Köln-Dellbrück bekommen.