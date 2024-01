Tierheim in NRW: Überraschung vor der Tür – Mitarbeiter konnten nicht glauben, wer vor ihnen steht

Es ist oftmals ein Kampf gegen Windmühlen, denen sich die Tierheime in NRW ausgesetzt sehen. (Fast) jeden Tag kommt ein neuer tierischer Bewohner dazu, sodass die Einrichtungen vielerorts schon aus den Nähten platzen.

Doch neben all den traurigen Schicksalen sind es besonders die schönen Geschichten, die den Mitarbeitern in den Tierheimen die Kraft geben, weiterzumachen und auch die Hoffnung nicht zu verlieren. In diesem Jahr konnte sich das Tierheim Köln-Dellbrück über einen besonders rührenden Fall mit Happy End freuen.

Tierheim in NRW: Tierliebe überwindet alle Grenzen

Hunde, Katzen oder auch Kaninchen warten Tag für Tag auf ein neues Zuhause. Einige Tiere verbringen ihr halbes Leben im Tierheim. Die Gründe der Halter zur Abgabe sind zum Teil absurd und herzlos. Überteuerte Tierarztkosten, Überforderung, Urlaubspläne bringen Halter dazu, ihre Tiere loswerden zu wollen. Doch es gibt auch den umgekehrten Fall, wie es beispielsweise bei dem kleinen Efehan war.

„Es sind manchmal die kleinen Dinge, die einen Tag zu etwas Besonderem werden lassen“, berichtete das Tierheim Köln-Dellbrück. Der Zwölfjährige ist vernarrt in Hunde, vor allem Schäferhunde haben sein Herz erobert. Deshalb kann auch eine Allergie gegen Tierhaare den Jungen nicht von den süßen Vierbeinern abhalten.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Junge (12) gibt großes Versprechen ab

Efehan stattete dem Tierheim Köln-Dellbrück im Oktober 2023 einen Besuch ab. Es war sofort Liebe auf den ersten Blick, als er dem Rüden Charly begegnete. Aufgrund seiner Allergie darf er keine Haustiere halten, doch bei einem einmaligen Besuch im Tierheim sollte es nicht bleiben. Wie die Mitarbeiter erzählten, schlossen die Eltern für ihren Sohn umgehend eine Patenschaft für Charly ab. Efehan habe versprochen, dass er wiederkommen und seinem neuen vierbeinigen Freund Futter mitbringen wolle.

Noch mehr News:

Patenschaften sind vor allem für die Hunde wichtig, die aufgrund hohen Alters oder fortschreitender Krankheit nur geringe Chancen auf eine Vermittlung haben. Im Endeffekt ist es eine Win-Win-Situation, falls ein Tierliebhaber nicht die Zeit hat, um sich einen Hund anzuschaffen, aber dennoch etwas für das Hundewohl tun möchte. Das Motto für eine Patenschaft ist ganz simpel: „Man gibt, was man kann und mag, und es gibt keine Laufzeiten“, heißt es vom Tierheim Köln-Dellbrück. Bei Interesse ist Sylvia Hemmerling die richtige Ansprechpartnerin. Unter der Mailadresse Sylvia.hemmerling@tierheim-koeln-dellbrueck.de kannst du gerne den Kontakt aufnehmen.