Schock in NRW-Tierheim: Katzen-Kinder verenden qualvoll

Es sind traurige Nachrichten aus dem Tierheim Wesel (NRW). Eigentlich wollen die Tier-Pfleger stets das Beste für ihre Schützlinge. Doch diese Grausamkeit konnten sie nicht verhindern. Einige Katzen-Babys mussten qualvoll sterben.

Das Tierheim Wesel (NRW) hat es sich zur Aufgabe gemacht verwaisten Tieren ein neues Zuhause zu suchen. Doch in diesem Fall kam leider alles ganz anders. Gleich mehrere Katzen-Kinder erlagen einer schweren Krankheit. Das Tierheim ist in tiefer Trauer – und teilt seine Anteilnahme auf seinem offiziellen Facebook-Account (rund 15.700 Follower).

Tierheim will seinen toten Katzenbabys gedenken

„Liebe Tierfreunde, auch an dieser Stelle möchten wir uns bei jedem einzelnen von Euch bedanken. Sei es für die Handtücher, Futter, die Nervennahrung oder für jede Geldspende, die uns in letzter Zeit erreichte. Seit fast zwei Wochen haben wir Katzenparvovirose im Haus. Zuvor waren wir tier- und arbeitstechnisch schon am Limit. Mit diesem Ausbruch hieß es über unser Limit hinaus zu gehen“, schreibt das Tierheim in dem Social-Media-Post am 30. Oktober.

„Vieles wird auch in Zukunft nicht einfacher werden, sondern wird immer eine große Herausforderung bleiben. Umso dankbarer sind wir, dass wir so liebevoll unterstützt werden, damit wir immer für unsere Tiere da sein können. Auch, wenn wir alles Mögliche gemacht haben, möchten wir an dieser Stelle unseren leider verstorbenen jungen Katzen gedenken“, heißt es weiterhin.

Mit den anderen kranken Katzen geht es bergauf

Mit Zirkus, Lillian, Pünktchen, Rosi, Susi und Lissy sind gleich vier Katzenkinder gestorben. „Wir haben euch immer in unserem Herzen. Leider war das Virus stärker als wir es waren. So langsam geht es mit den noch kranken Katzen bergauf und wir wünschen und hoffen, dass die Katzenvermittlungen bald wieder starten können.“