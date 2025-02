Tierheim in NRW: Kater wurde gerade erst vermittelt – schon bekommen die Mitarbeiter Post

Es bellt, es miaut, es piept – in den Tierheimen rund um NRW ist immer was los. Doch alle Tiere vor Ort teilen das gleiche Schicksal: Sie hoffen auf ein liebevolles Zuhause. Eine Vermittlung gestaltet sich allerdings nicht immer so leicht. Manche Fellnasen warten monatelang auf potenzielle Interessenten. Umso schöner zu hören, wenn eine Adoption zustande kommt.

Dieses Glück ereilte nun Kater Rocker Anthony aus dem Tierheim Moers. Aber nur kurze Zeit nach der Vermittlung erhalten Mitarbeiter die Nachricht.

Tierheim in NRW vermittelt Kater

Das Leben im Tierheim ist kein leichtes – sowohl für die Mitarbeiter, die tagtäglich ihr Bestes bei der Pflege geben, als auch für die Tiere selbst. Denn jede Fellnase wünscht sich ein liebevolles Zuhause, was mit Streicheleinheiten und dem ein oder anderen Leckerli zur echten Wohlfühloase wird. Darauf warten die Tiere teils monatelang. Auch Kater Rocker Anthony aus dem Tierheim Moers war ein Kandidat, der sich bei der Vermittlung schwertat.

Sechs Monate wartete die Samtpfote auf seine neuen Adoptiv-Eltern. Anfang 2025 durfte er endlich in sein Für-immer-Zuhause ziehen. Das Tierheim ereilt nach der erfolgreichen Vermittlung rührende Worte.

Tierheim NRW erhält vielsagende Post

Kater Rocker Anthony ist ein aufbrausendes Kerlchen – unter anderem ein Grund, warum seine Vermittlung sich ein halbes Jahr zog. Doch zum Glück nahmen sich nun Menschen seinem Schicksal an – und die haben mit der Fellnase ein glückliches Los gezogen, wie das Tierheim Moers nun auf Facebook mitteilt. Denn die neuen Besitzer meldeten sich mit vielsagenden Worten und einem süßen Schnappschuss zurück:

„Hallo, Ihr Lieben, ich bin es, euer Rocker, mir geht es sehr gut. Nach einer traumhaft entspannten Nacht mit meiner neuen Mama, starte ich heute in Tag zwei. Es gibt noch so einiges zu entdecken; obwohl ich gestern bereits sämtliche Schubladen, Nischen und sogar die Menschentoilette nebst Spülung, erkunden durfte. Ich sende euch fürs Erste ein paar Schnappschüsse und teile mit euch meine Freude.“

Eine Adoption, die zeigt: Auch Katzen mit Charakter sollte man eine Chance geben. Wer sich dieser Aufgabe gewachsen sieht, sollte definitiv die Vermittlungen der Tierheime in NRW im Auge behalten!