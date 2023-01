Tierheim in NRW: Zwei Katzen abgegeben – der Grund erschüttert die Tierschützer zutiefst

Ein Blick in diese zwei niedlichen Gesichter und man ist verliebt! Das Tierheim Moers (NRW) ist fassungslos, dass diese beiden nur sechs Monate alten Kätzchen bei ihnen abgegeben wurden. Doch die Fassungslosigkeit rührt nicht nur daher, dass die beiden noch so jung und auch so niedlich sind, sondern weil die Tierschützer einen absurden Hintergrund vermuten.

Auf der offiziellen Facebook-Seite der WDR-Sendung „Tiere suchen ein Zuhause“ gibt es sogar ein Video über die Katzen aus dem Tierheim in NRW. Hier erklärt die Moderatorin, warum die beiden Fellnasen mit den Namen Ebby und Emma wahrscheinlich abgegeben wurden.

Tierheim in NRW: Wie herzlos kann man sein?

Ebby und Emma sind beide ein Mix aus den Rassen „Scottish Fold“ und „Britisch Kurzhaar“. Und ihre „normalen“ Ohren sind ihnen anscheinend zum Verhängnis geworden. Denn Scottish-Fold-Katzen verfügen in der Regel über ein ganz bestimmtes Merkmal: die sogenannten Faltohren, die aus einer Qualzucht heraus entstanden sind.

Da den beiden Miezen der besondere Hingucker aber fehlt, wurden sie möglicherweise schnell ins Tierheim abgeschoben.

Tierheim in NRW: Möglicher Gendefekt

Auch wenn die beiden Schwestern Ebby und Emma nicht die typischen Faltohren besitzen, könnten sie trotzdem einen Gendefekt in sich tragen, der Katzen dieser Rasse betrifft.

Die Erbkrankheit OCD geht unter anderem mit Schmerzen, Lahmheit, Steifheit der Gliedmaßen und geschwollenen Gelenken einher. Der Zeitpunkt des Auftretens und der Schweregrad sind von Tier zu Tier unterschiedlich.

Neues, liebevolles Zuhause gesucht

Die Katzen wurden im Tierheim Moers kastriert, geimpft und gechipt. Danach durften sie ins Katzenhaus umziehen, wo sich schnell herausstellte, dass Ebby und Emma noch nicht viel in ihrem Leben erlebt haben. Sie sind noch unsicher im Umgang mit Artgenossen und auch Menschen.

Aber in einem liebevollen Zuhause mit einem abgesicherten Balkon, keinen weiteren Katzen und jeder Menge Zeit zum Kennenlernen, Spielen und Schmusen sollten sie sich schnell an ihre neuen Besitzer gewöhnen. Und vor allem: Ebby und Emma müssen unbedingt zusammen vermittelt werden. Es wäre ja auch herzzerreißend, wenn man dieses süße Duo trennen müsste!

Bei Interesse kannst du dich beim Tierheim Moers unter folgender Telefonnummer melden: 02841/21202. Die Zeiten sind Montag bis Freitag von 14 bis 17 Uhr und Samstag von 13 bis 16 Uhr.