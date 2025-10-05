Katzen-Familie landet in NRW-Tierheim: Mitarbeiter können nicht alle retten

Wenn Tiere leiden, ist das für viele Menschen kaum auszuhalten. Und wenn es dann auch noch um eine frisch gebackene Katzen-Mama und ihre Kitten geht, ist es umso härter. Diese Geschichte aus einem Tierheim in NRW ist nichts für schwache Nerven!

Da fragt man sich doch immer wieder, wie die Mitarbeiter das nur schaffen. Aber gut, dass wir sie haben! Denn auch in diesem traurigen Fall der kleinen Katzen-Familie waren sie zur Stelle, um zu helfen. Doch sie konnten am Ende nur einen Teil-Erfolg vermelden.

So sehr mussten die Katzen-Mama und ihre Babys leiden – zum Glück war das NRW-Tierheim zur Stelle

Sie lebten nicht nur herrenlos auf der Straße, sie waren zudem auch völlig verwahrlost: Eine Katzen-Mama und ihre fünf Kitten. Leider waren die Kleinen zudem sehr schwach und krank. Da darf die Hilfe nicht lange auf sich warten lassen, sonst kann das böse enden. Glücklicherweise fand die kleine Katzen-Familie den Weg ins Tierheim Aachen (NRW), davon berichten die Mitarbeiter auf ihrer Facebook-Seite. Denn auf der Straße hätten die kleinen Katzen-Kinder kaum eine Überlebenschance gehabt.

Nachdem die Katzen in dem Tierheim in NRW angekommen waren, wurde aber leider schnell klar, wie schwer das Ausmaß ist. Zwei der fünf Jungtiere waren so krank und unterentwickelt, dass sie es trotz schneller professioneller Hilfe bedauerlicherweise nicht schafften. Auch die anderen drei Kitten hatten schwer zu kämpfen. Sie litten an schlimmen Augenentzündungen. Dieser Anblick war kaum zu ertragen! Wenn die Entzündungen nicht behandelt werden, kann das zudem auch schnell chronisch werden. Letzten Endes könnten die kleinen Kätzchen sogar daran erblinden.

Tierheim-Mitarbeiter leisten wertvolle Hilfe

Doch die Profis rund um das Tierheim in NRW konnten den Kitten helfen. Sie wurden tierärztlich behandelt, medizinisch versorgt und wieder ordentlich aufgepäppelt.

Und um das Happy End – zumindest für die Mama und drei ihrer Katzen-Babys – perfekt zu machen: Sie haben alle ein neues Zuhause gefunden. Hier können sie hoffentlich die Strapazen des Straßenlebens weit hinter sich lassen.

