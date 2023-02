Tierheim in NRW platzt aus allen Nähten – über 40 Katzen auf einmal abgegeben

Das Tierheim in Herne-Wanne (NRW) hat ein großes Problem: Obwohl es dort eh schon rappelvoll war, mussten die Tierschützer vor einigen Wochen 43 Maine-Coon-Katzen auf einen Schlag aufnehmen.

Die Vierbeiner, die sich inzwischen in dem Tierheim in NRW ganz wohl fühlen, stammen aus einer privaten Zucht in Castrop-Rauxel. Die ehemaligen Besitzer seien mit der Haltung von so vielen Katzen völlig überfordert gewesen. Das sah man wohl auch an den Zuständen bei der Räumung. Einige Tiere starben sogar in der furchtbaren Umgebung!

Tierheim NRW: Viel Arbeit für die Mitarbeiter

Auch wenn sich das Tierheim-Personal liebevoll um die Neuzugänge kümmert, hat es auch echte Probleme, die Fellnasen zu unterscheiden. Sie werden nur noch die „43er“ genannt und habe alle eine Chip-Nummer bekommen, erklärte Veronika Wolff, Geschäftsführerin des Tierheims, gegenüber der „WAZ“.

Inzwischen sind nur noch 18 Katzen im Tierheim Herne-Wanne. Die meisten konnten an glückliche neue Besitzer übergeben werden. Doch zwei Katzen sind leider schon verstorben. Zusätzlich leiden viele an dem typischen Katzenschnupfen. Ob es noch weitere Krankheiten unter den Tieren gibt, ist noch unklar.

Da den damaligen Züchtern alles über den Kopf gewachsen ist, haben sie anscheinend auch nicht mehr drauf geachtet, ob sich die Katzen einer Familie paaren. Wahrscheinlich ist es daher auch zu Inzucht unter den Tieren gekommen.

Tierheim NRW: Dringend neue Besitzer gesucht

Jetzt ist das Tierheim auf der Suche nach weiteren Katzenliebhabern, die den Tieren ein schönes, neues Zuhause bieten möchten. Denn abgesehen von möglichen Gesundheitsproblemen sind die Maine-Coon-Katzen alle ganz lieb und recht einfach im Umgang.

Wer sich für die Kätzchen interessiert, muss vor allem zwei Dinge beachten: Sie dürfen auf keinen Fall Einzelgänger werden und gehen mindestens im Doppelpack zu ihren neuen Besitzern. Außerdem sind sie wahrscheinlich nicht als Freigänger geeignet und benötigen daher am besten einen gesicherten Balkon.

Wenn du den Katzen ein liebevolles Zuhause bieten möchtest, wende dich einfach per E-Mail an das Tierheim: email_an@tierheim-herne-wanne.de. Bitte gib deine Kontaktdaten mit Telefonnummer an und mach ein paar Angaben zur geplanten Haltung und deinem Haushalt, zum Beispiel ob Kinder in der Familie leben. Weitere Infos gibt’s bei der „WAZ“.