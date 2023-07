Tierheim in NRW völlig verzweifelt: „Hier ist die Hölle los“

Bei einem Tierheim in NRW geht es momentan drunter und drüber. „Hier ist die Hölle los“, schreibt eine Mitarbeiterin. Grund dafür ist der Umzug des Tierheims Bergheim. Denn ab nächster Woche werden die alten Gebäude des NRW-Tierheims abgerissen und das bedeutet, dass vorher alle Bewohner in ein neues Gebäude umgesiedelt werden müssen.

Bei Katzen gestaltet sich der Umzug etwas schwieriger, denn das Katzenhaus ist momentan total überfüllt und deswegen hat sich das Tierheim Bergheim dazu entschieden einen kleinen Marathon zu starten. Und zwar einen Katzenvorstellungs-Marathon, in der Hoffnung, dass einige der flauschigen Vierbeiner kurzfristig noch ein neues zu Hause finden können.

Tierheim in NRW stellt Katzen vor

Das Tierheim Bergheim nennt ihre Katzen dabei „Traumtypen“ und stellte im Stundentakt bei Facebook jeweils eine Katze vor. Da geht es zum Beispiel um den schwarzen Kater „Sam“:

„Sam ist ein sehr neugieriges Kerlchen und wird bestimmt draußen weitere Kreise ziehen. Aus diesem Grund möchten wir ihn in eine möglichst verkehrsberuhigte Gegend vermitteln. Mit anderen Katzen kommt er im Katzenzimmer gut zurecht, er lässt sich aber nicht die Butter vom Brot nehmen. Sam ist ein Freigeist, ein sehr netter Freigeist. Sam ist unglaublich verfressen. Bei ihm muss man wirklich aufpassen, dass er sich nicht überfrisst“, schreibt das Tierheim Bergheim auf Facebook.

+++ Tierheim in NRW: Vierbeiner erlebt schweren Verlust – Mitarbeiter handeln sofort +++

Und die etwas ältere und grau-braune Katze „Lilli“:

„Lilli ist ein etwas schwieriger Fall. Die Seniorin ist hier überhaupt nicht glücklich, das zeigt sie, in dem sie alle und jeden anfaucht und auch keinen Körperkontakt duldet. Angucken ist ok, manchmal kommt sie auch von selbst, um kurz zu schnuppern, aber bitte nicht streicheln. Wir sind sicher, dass sie in einer Umgebung, in der sie sich wohl fühlt, auftauen und entspannen wird. Nur wird es schwer, Menschen zu finden, sie sie erst einmal so akzeptieren, wie sie ist keine großen Ansprüche stellen“, beschreibt das Tierheim die Katze.

„Wir würden uns wirklich sehr freuen, wenn sie nochmal eine Chance auf ein neues Zuhause bekäme und sind sicher, dass in ihr noch ein ganz anderer Charakter steckt. Man muss ihn nur mit Liebe und Geduld hervorlocken“, fügt das Tierheim hinzu.

Das könnte dich auch interessieren:

Mit der Hoffnung das eine der Katzen euch den Kopf verdreht, kann sich jeder bei Interesse an einem Kennenlernen anrufen (02271 4824124) oder eine E-Mail (info@tierheim-bergheim.de) schreiben.