Tierheim in NRW entdeckt mehrere Boxen – der Inhalt erschüttert! „Müssen um Haltung ringen“

Solche Vorfälle gehen Tierpflegern aus Tierheimen in NRW ein ums andere Mal an die Nieren. Das Tierheim Hilden musste am Dienstagabend (5. November) drei Boxen entgegennehmen.

Schon der Anblick der schwarzen Plastikgehäuse ließ nichts Gutes vermuten. Doch der Inhalt sollte noch einmal alle Dimensionen sprengen. Tierfreunde sind entsetzt: „Was zum Henker?“, entfährt es einem nach dem Bericht des NRW-Tierheims.

Tierheim in NRW entsetzt: „Müssen um Haltung ringen“

„Manchmal haben wir keine Worte mehr und müssen um Haltung ringen“, leiten die Verantwortlichen des Hildener Tierheims die unglaubliche Entdeckung ein. Denn in den Tierboxen befanden sich einfach mal zwölf (!) kleine Katzen. Ein Unbekannter hatte sie einfach so in Langendfeld ausgesetzt – und das bei der Eiseskälte, die mittlerweile in der herbstlichen Dunkelheit in NRW Einzug erhalten hat.

„Es ist nicht zu fassen“, zeigen sich zahlreiche Tierfreunde vom Schicksal der bedauernswerten Mieze-Kätzchen erschüttert. „Ich könnte nur heulen, wenn ich das sehe“, schreibt eine unter den Facebook-Beitrag des NRW-Tierheims, das eine dringende Bitte hat.

NRW-Tierheim bittet um Verständnis

So könne man so kurz nach der Entdeckung der Tiere zunächst keine Vermittlungsanfragen aufnehmen. Erstmal stehe die Versorgung und Untersuchung der Katzen an“, erklärten die Verantwortlichen: „Bitte habt Verständnis.“ Die Katzen seien nach erster Einschätzung immerhin so weit wohlauf, wie eine Sprecherin der Einrichtung im Gespräch mit DER WESTEN mitteilte.

Wer Angaben zu den Tieren machen könne, sei herzlich eingeladen. Außerdem würden in der jetzigen Situation vor allem Spenden helfen.