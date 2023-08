Tierheim in NRW öffnet Karton – und erschaudert: „Wer tut Tieren so etwas an?“

Es ist mal wieder passiert. Jedes Tierheim in NRW kennt das. Die Mitarbeiter kommen morgens zur Arbeit und auf einmal steht da ein verlassener Karton vor der Türe. Manchmal machen sich die Menschen aber gar nicht erst die Mühe und legen den Karton vor dem Tierheim ab, sondern platzieren ihn auf Feldwegen oder Parkplätzen. Und die abgelegten Kartons sind eben nicht nur Altpapiermüll, sondern in diesen befinden sich echte Lebewesen.

Und jedes Mal sehen sich die Tierheime in NRW natürlich in der Pflicht, die ausgesetzten Tiere an sich zu nehmen und aufzupäppeln. In dem zuletzt gefundenen Karton befand sich allerdings eine echte Überraschung.

Tierheim in NRW findet Überraschung im Karton

Das Tierheim Bergheim meldete sich am Samstag (19. August) mit einem Beitrag bei Facebook, in dem das Tierheim genau von solch einem Fall berichtete. Vor wenigen Tagen haben sie mal wieder einen verlassenden Karton an sich genommen. Aber diesmal handelte es sich bei dem Inhalt, um eine echte „Überraschung im Karton“. Gefunden wurde der Pappkarton auf einem Parkplatz zwischen Oberaußem und Quadrath Ichendorf.

In diesem verlassenen Pappkarton befand sich eine Mutterkatze, die zusammen mit ihren fünf Kitten ausgesetzt wurde. Was die Mitarbeiter aber so überraschte: dass es sich bei den Katzen um die im Moment schwer angesagt Rasse „Scottish Fold“ oder Mixe daraus handelte. Das Tierheim Bergheim gab aber zum Glück direkt Entwarnung. Alle Katzenbabys sind glücklicherweise gesund und wohlauf.

Tierheim in NRW: Sauer auf ehemalige Besitzer

Die Katzenmutter kümmere sich super um ihre fünf Kleinen und jetzt haben sie alle Zeit der Welt, um im Tierheim Bergheim groß und stark zu werden. Den ehemaligen Besitzern von den zurückgelassenen Katzen kann das Tierheim kein Verständnis gegenüber bringen. Daher verteilte das Tierheim noch eine kleine Spitze in deren Richtung: „Was wir den ehemaligen Besitzern wünschen, sparen wir uns an dieser Stelle“.

Und auch die Facebook-User verstehen die Leute nicht, die einfach so Tieren in einem Pappkarton aussetzen. Eine Userin schreibt: „Sie sind ja schon sehr süß, aber wer tut Tieren so etwas an? Ich verstehe nicht, dass man solche Wesen züchtet… arme Socken. Und dann noch einfach entsorgt, der Mensch ist einfach sch…“. Lässt sich nur hoffen, dass die Katzen bald neue Familien finden, die ihnen ein schönes zu Hause bieten können.